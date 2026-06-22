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Anlaşmalar imzalandı Ermenistan’ı siber dünyaya taşıyacak

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AA Giriş Tarihi:

Anlaşmalar imzalandı Ermenistan’ı siber dünyaya taşıyacak

Azerbaycan ile Ermenistan şirketleri arasında Ermenistan'ın uluslararası internet bağlantısının Azerbaycan üzerinden sağlanmasına ilişkin anlaşmalar imzalandı.

#1
Foto - Anlaşmalar imzalandı Ermenistan’ı siber dünyaya taşıyacak

Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberine göre, Azerbaycan'ın telekomünikasyon şirketi AzerTelecom ile Ermenistan'ın önde gelen operatörlerinden Telecom Armenia arasında anlaşma imzalandı

#2
Foto - Anlaşmalar imzalandı Ermenistan’ı siber dünyaya taşıyacak

Ermenistan'ın uluslararası internet bağlantısının Azerbaycan üzerinden sağlanmasına ilişkin projeler hayata geçirilecek.

#3
Foto - Anlaşmalar imzalandı Ermenistan’ı siber dünyaya taşıyacak

Anlaşma kapsamında AzerTelecom, sahip olduğu altyapıyı kullanarak Ermenistan yönündeki internet trafiğinin transit geçişini sağlayacak.

#4
Foto - Anlaşmalar imzalandı Ermenistan’ı siber dünyaya taşıyacak

Söz konusu işbirliğinin, Güney Kafkasya'da bağlantı güzergahlarının çeşitlendirilmesine katkı sunacak. Anlaşmanın Telekomünikasyon ağlarının güvenilirliğini artırması ve sektörde bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine destek olması hedefleniyor.

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