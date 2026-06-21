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Aktüel TEM’de korku dolu anlar! Tır alev topuna döndü
Aktüel

TEM’de korku dolu anlar! Tır alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ankara istikametine ilerleyen bir tırın motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün emniyet şeridine çektiği araç, kısa sürede alevlere teslim oldu.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde seyir halindeki tır, motor kısmından çıkan yangınla alevlere teslim oldu.

 

Olay, TEM Otoyolu Bolu geçişi Dağkent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hızla emniyet şeridine çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından büyüyen alevler, kısa sürede tırın kupasını ve dorsenin bir bölümünü sardı. Otoyolda seyreden diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan yangında alevler adeta geceyi aydınlattı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alev alev yanan araca müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

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