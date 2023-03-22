Skandal "Erdoğan" iddiası! Avrupa'da herkes...

Seçimler yaklaşırken, “fondaş medya”nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik kara propagandası da hız kazandı.

euronews Türkçe, Avrupa Birliği’nin Erdoğan'ın iktidarını desteklediği söylemlerini kabul etmeyen ve adının gizli kalmasını isteyen bir diplomatın, "Avrupa'da herkes Erdoğan'ın gitmesini sabırsızlıkla bekliyor" dediğini iddia etti.

euronews Türkçe’ye göre, seçimle ilgili hiçbir zaman spekülasyonda bulunmadıklarını söyleyen AB diplomatı, Brüksel'in Erdoğan'ın iktidarını desteklediği söylemlerini "saçmalık" olarak niteledi.

Söz konusu yetkili ayrıca AB-Türkiye ilişkilerinin ve Rusya-Ukrayna tahıl anlaşması gibi gelişmelerin "Erdoğan sayesinde değil", "ona rağmen başarılı olduğunu" ileri sürdü.

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