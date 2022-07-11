Skandal başıboşluk halk sağlığını tehdit ediyor! "Burası hastane mi, pislik yuvası mı?"

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Başıboş köpek sorunu, her yerde kendini göstermeye devam ediyor.

Başıboş köpeklerin doluştuğu hastanelerde, vatandaşların sağlığı riske ediliyor.

Hastanelerde başıboş köpek istilası

Hastane yönetiminin ve güvenliğinin ne yaptığı bilinmeyen Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, başıboş sokak köpeklerinin istilasına uğradı.

Vatandaşların çektiği videoda, başıboş köpeklerin hastane koridorlarında dolaştığı görüldü.

Kanlı sargı bezlerini kemirdi

Videoda, bir köpeğin kanlı sargı bezlerini kemirdiği görüldü.

Başıboş köpeklerin tıbbi atıklara ulaştığı ve halk sağlığını riske eden atıklarla oynadığı belirtildi.

Vatandaşlardan sert tepki! "Burası hastane mi, pislik yuvası mı?"

Rezalete tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada eleştiri yağmurunda bulundu. Başıboş köpeklerin çeşitli hastalıklara yol açtığı bilinirken, sosyal medyada görüşlerini dile getiren vatandaşlar, böyle bir rezaletin hastane koridorlarında yaşanmasına "Burası hastane mi, pislik yuvası mı?" tepkisinde bulundu.

Hastanede 'köpek pisliği' rezaleti yaşanmıştı

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde de başıboş köpek istilasına uğradığı ortaya çıkmıştı.

Hasta bekleme alanında bir arada bulunan köpekler, koridora dışkılarını ve idrarlarını bırakmıştı.

Hastaneye giden bir vatandaş tarafından çekilen fotoğraflarda, bazı sağlık çalışanlarının kist hidatik gibi hastalıklara neden olan başıboş köpekleri sevdiği görülmüş ve tepki çekmişti.