Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi"