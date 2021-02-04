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Gündem Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 09:59:00 - 2021-02-04 10:39:07
Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi"

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