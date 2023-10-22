Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, amatör spor kulüplerinin bir bireyi olduğu için gurur duyduğunu belirterek, “Sizler Türk sporuna hizmet eden kahramanlarsınız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun 19. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Bak, kendisinin de amatör spor kulüplerinde yetişmiş bir isim olduğunu hatırlatarak, “Birçok alanda çalıştım. Hakemlik yaptım. Yöneticilik yaptım. Tabi bütün bu işlerin içerisine bizleri sokan o zaman Erokspor Başkanı da olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dı. Beni 18 yaşında yönetim kurulu üyesi yaptı. Türk sporunda yetişmemize vesile oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2003 yılından beri yaptığı yatırımlarla Türk sporunun çıtasını yükseltmiş ve uluslararası arenada pek çok başarının kazanılmasına vesile olmuştur. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Amatör spor aşk ile yapılır”

Amatör spora hizmet etmenin bir sevda olduğunu aktaran Bakan Bak, şunları kaydetti: “İyi ki amatör spora hizmet ettik. Ben de İstanbul amatör küme içerisinde yetiştim. Bizlere bu işleri öğreten Yaşar abiye, Berber Yaşar’a, Orhan Saka’ya, emeği geçenlere sicil lisansta birlikte çalıştığımız Serkan Karedeniz’e, Ali Düşmez’e, İbrahim Memati’ye, Mehmet Kirişçi’ye ve diğer tüm dostlara teşekkür ederim.”

Amatör spora hizmetin ancak aşk ile yapılabileceğine dikkati çeken Bakan Bak, “Amatörlük bir sevdadır, Türk sporuna hizmet etmek hizmet etmek bir sevdadır. Bizi kimse engelleyemez. Ama cumartesi günü olduğunda bizler sabah kalkarız, takım maça gitti mi, minibüs geldi mi kontrol ederiz. İşte sizler bu yüzden kahramansınız. Çocukları kahvehanelerden, uyuşturucudan uzaklaştıran kahramanlarsınız. Sizler Türk sporuna hizmet eden kahramanlarsınız. İşte bu yüzden değerlisiniz. İşte bu yüzden sporun içinde gelen Cumhurbaşkanımızla gururluyuz. İşte bu yüzden gençlere sevdalıyız. Bu aşk o yüzden bitmez. Bu iş onun için parayla yapılmaz. Bu aşk ancak ölünce biter. Bunu anlayanlar ülkeye hizmet edenlerdir. Amatör spor aşk ile yapılır. Amatör spor kulüplerimiz için spor tesislerinin sayısını artırmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Bak, amatör spor kulüp temsilcilerine çağrıda bulunarak kulüp sayısının artırılması, çocukların, gençlerin spor tesislerine getirilerek onların spora kazandırılması için gayret göstermelerini de isteyerek sözlerine son verdi.