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Gündem Sizin Kürtlere yaptığınızı kafir yapmadı! HDP'nin yayın organından ib…lere tam destek
Gündem

Sizin Kürtlere yaptığınızı kafir yapmadı! HDP'nin yayın organından ib…lere tam destek

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yayın organı Yeni Yaşam, eşcinsel sapkınlara arka çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 20:58:00 -
Sizin Kürtlere yaptığınızı kafir yapmadı! HDP'nin yayın organından ib…lere tam destek

Müslüman bazı Kürtlerin de oy verdiği terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yayın organı, ib...lere arka çıktı.

Macaristan'da sapkın LGBTİ+ hakkında çocukların ve gençlerin propagandayla zehirlenmesini yasaklayan yasanın ardından başkentte eşcinsel sapkınlara destek yürüşüyü düzenlendi.

İlgili haberi yayımlayan HDP'nin yayın organı Yeni Yaşam ise, "Macaristan LGBTİ+'lar için sokağa döküldü. Budapeşte’de her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşü, yasa tartışmalarının etkisiyle bu yıl farklı bir öneme sahip oldu. Binlerce kişinin Onur Yürüyüşü'ne katıldığı belirtildi." şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

Yeni Yaşam'a, "Kürt halkına sizin yaptığınızı kafir yapmadı." şeklinde tepki gösterildi.

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Yorumlar

hizipsavar

dünyanın geldiği yere bak ayıplarımızla övünüyor insan hakkı olarak savunuyoruz. ulan i.neliğin savunulacakl yeri neresi.
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Bir Zamanlar Kıbrıs

Bi de Sedat Peker i***liğe arka çıksın
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