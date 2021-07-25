Sizin Kürtlere yaptığınızı kafir yapmadı! HDP'nin yayın organından ib…lere tam destek
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yayın organı Yeni Yaşam, eşcinsel sapkınlara arka çıktı.
Müslüman bazı Kürtlerin de oy verdiği terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yayın organı, ib...lere arka çıktı.
Macaristan'da sapkın LGBTİ+ hakkında çocukların ve gençlerin propagandayla zehirlenmesini yasaklayan yasanın ardından başkentte eşcinsel sapkınlara destek yürüşüyü düzenlendi.
İlgili haberi yayımlayan HDP'nin yayın organı Yeni Yaşam ise, "Macaristan LGBTİ+'lar için sokağa döküldü. Budapeşte’de her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşü, yasa tartışmalarının etkisiyle bu yıl farklı bir öneme sahip oldu. Binlerce kişinin Onur Yürüyüşü'ne katıldığı belirtildi." şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.
Yeni Yaşam'a, "Kürt halkına sizin yaptığınızı kafir yapmadı." şeklinde tepki gösterildi.