Sizi gidi tilkiler sizi! ADD Milli Görüşçüleri niye alkışlıyor?

CHP’nin arka bahçesi olan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Millet İttifakı’nın bir parçası haline gelen Saadet Partisi’ni alkışlamaya başladı. Kemalistlerle Saadet Partililer arasındaki yakınlık dikkatlerden kaçmazken, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu konuya dair çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu’nun ilgili yazısı şu şekilde:

Diyebilirsiniz ki, “Atatürkçü Düşünce Derneği’ni bu kadar önemseyecek ne var?”

Diyebilirsiniz ki, “Atatürkçü Düşünce Derneği mi ülkeyi yönetecek?”

Soruları çoğaltabilirsiniz..

Hatta, bu soruları yöneltmekte haklı da olabilirsiniz..

Ama biz de merak ediyoruz..

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin, düne kadar bir bardak suda boğmak istediği Milli Görüş çizgisinden siyasilerin kefalet imzası attıkları CHP için söyledikleri hakkında, kimin ne düşündüğünü öğrenmek istiyoruz..

Acaba, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin bu yaklaşımı hakkında, CHP ne düşünüyor?

Saadet Partisi’nin fikri ne?

Gelecek ve Deva Partilerinin kanaatleri ne?

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