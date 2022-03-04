  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sizi gidi tilkiler sizi! ADD Milli Görüşçüleri niye alkışlıyor?
Gündem

Sizi gidi tilkiler sizi! ADD Milli Görüşçüleri niye alkışlıyor?

2023 seçimlerine aylar kala kemalistlerle Saadet Partisi arasındaki yakınlık dikkatlerden kaçmıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 11:12:00 -
Sizi gidi tilkiler sizi! ADD Milli Görüşçüleri niye alkışlıyor?

CHP’nin arka bahçesi olan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Millet İttifakı’nın bir parçası haline gelen Saadet Partisi’ni alkışlamaya başladı. Kemalistlerle Saadet Partililer arasındaki yakınlık dikkatlerden kaçmazken, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu konuya dair çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu’nun ilgili yazısı şu şekilde:

Diyebilirsiniz ki, “Atatürkçü Düşünce Derneği’ni bu kadar önemseyecek ne var?”

Diyebilirsiniz ki, “Atatürkçü Düşünce Derneği mi ülkeyi yönetecek?”

Soruları çoğaltabilirsiniz..

Hatta, bu soruları yöneltmekte haklı da olabilirsiniz..

Ama biz de merak ediyoruz..

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin, düne kadar bir bardak suda boğmak istediği Milli Görüş çizgisinden siyasilerin kefalet imzası attıkları CHP için söyledikleri hakkında, kimin ne düşündüğünü öğrenmek istiyoruz..

Acaba, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin bu yaklaşımı hakkında, CHP ne düşünüyor?

Saadet Partisi’nin fikri ne?

Gelecek ve Deva Partilerinin kanaatleri ne?

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay