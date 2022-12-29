Size de 'birini' hatırlattı mı? ABD dondurucu soğukla boğuşurken Biden tatile gitti

ABD'yi etkisi altına alan kutup soğuklarının bilançosu her geçen gün artıyor. Soğuk hava sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 oldu. Yüz milyondan fazla insan soğuk havanın hayatı felç etmesinden olumsuz etkilendi.

Birçok bölgede hava ve kara trafiği durma noktasına geldi. Ülke kutup soğukları ile mücadele ederken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 haftalık Karayipler tatili gitmesi büyük eleştiri topladı.

Hayat durma noktasına geldi

Arizona'da donmuş gölde yürürken kırılan buz nedeniyle suya düşen 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelalesi, kısmen buz tuttu. Ohio Eyaleti'nin meclisinde su boruları patladı ve meclisi su bastı.

Son 4 günde iptale edilen uçuş sayısı 15 bine yaklaştı, 12 bini aşkın uçuş da gecikmeli olarak gerçekleşti.

Özellikle Southwest havayolu şirketi, bagajların kaybolması ve diğer şirketlere göre yüksek uçuş iptal oranı nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı.

Karayipler'e tatile gitti

Ülke genelinde elverişsiz hava koşulları hakimken ABD Başkanı Joe Biden 1 haftalığına ailesiyle birlikte Karayipler tatiline çıktı.

Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden, Noel ile yeni yıl arasındaki tatillerini geçirmek üzere Karayip adalarındaki ABD Virgin Adaları'na gitti.

Biden'ın tatile gitmesi özellikle muhafazakar kesimden büyük eleştiri topladı.

Fox News de dahil olmak üzere bazı muhafazakar haber kaynaklarından eleştiriler aldı.