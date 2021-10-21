Sizde de olabilir! Son 3 ayda 2 kez bu rahatsızlığı yaşayanlar dikkat

Yaşam kalitesini düşüren, nörolojik bir hastalık olan migrene genetik ve çevresel faktörler sebep olabiliyor. Nöroloji alanında Uzman Doktor Ferda Korkmaz migren ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Migren nasıl anlaşılır? Son 3 ay içerisinde bunları yaşadıysanız dikkat

Korkmaz, “Beyin, ağrıyı ‘duyan’ organımızdır ama kendisinin ağrı, acı duygusu yoktur. Beynin zarları ve beyindeki büyük damarlar ağrıya duyarlıdır. Bu nedenle baş ağrısı; beyin zarlarından, büyük damarlarından ve kafatasını saran kaslarından ya da eklemlerinden kaynaklanır. Migren, beynin mikropsuz bir iltihaba reaksiyonudur. Migren tanısında en önemli unsur da ağrı özelliklerinin hekime net bir şekilde ifadesidir.” dedi.

Son 3 ay içinde en az iki kere rahatsız edici baş ağrısı yaşadıysanız ve aşağıdaki üç sorudan en az iki tanesine ‘evet’ diyorsanız, baş ağrınız yüzde 90 doğrulukla migrendir.

-Baş ağrınız sırasında kimi zaman mide bulantısı veya mide rahatsızlığı yaşadınız mı?

-Baş ağrısı sırasında hiç ışıktan rahatsız oldunuz mu?

-Baş ağrısı nedeniyle iş, okul veya sosyal aktivitelerinizde 1 gün kısıtlılık yaşadınız mı?

Migrenden kurtulmak mümkün mü?

“Migreni tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da ağrıyı tetikleyen durumların kontrol edilmesi ve kimi zaman atakları önleyici ilaçların kullanılmasıyla ağrı sıklığı ve şiddeti azaltılabilir” diyen Korkmaz, migreni tetikleyen faktörleri ve etkisini azaltabilecek yolları açıkladı.

Korkmaz, “Migren, kadınlarda daha sık görülür. Menstürasyon dönemi, uykusuzluk ya da fazla uyku, rüzgâr, bazı gıdalar veya ilaçlar, açlık, ağrı kesicilerin fazla kullanılması tetikleyici olabilir. Hekim; atak dönemini ve özelliklerini, buna göre uygulanması gereken doğru tedavi hakkında bilgilendirmelidir. Migren atağı sırasında karanlık ve sessiz bir yerde istirahat etmek, başa soğuk uygulamak faydalı olabilir. “

Migrene ilişkin doğru bilinen yanlışlar

Korkmaz, kişilerin migren hakkında yanıldıkları hususları şu şekilde anlattı:

“Migreni olanların çoğu sinüziti olduğunu düşünür. Genellikle tansiyonu yükseldiği için değil baş ağrısı olduğu için tansiyon yükselir. Ağrısı olan kişilerde tansiyon yükselme meylindedir. Ani başlangıçlı yani bomba patlar gibi, daha önce hiç deneyimlemediğiniz şiddetli bir baş ağrısı yaşıyorsanız en yakın sağlık kuruluşunun acil birimine gitmelisiniz.”

Baş ağrısı için kritik sorular

Korkmaz; baş ağrısı yaşayanların, doktora gitmeden önce şu soruları gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti:

1. Sık sık baş ağrısı yaşar mısınız yoksa bu ilk baş ağrısı mı?

2. Ne kadar sıklıkta baş ağrınız olur?

3. Baş ağrısını, başınızın neresinde daha çok hissediyorsunuz?

4. Baş ağrınızın şiddeti nasıl?

5. Baş ağrınızı nasıl tarif edersiniz?

6. Baş ağrınız nasıl başladı?

7. Baş ağrınıza bulantı ve kusma eşlik eder mi?

8. Baş ağrısı sırasında burunda tıkanıklık, akma; gözde yaşarma, şişme olur mu?

9. Baş ağrınıza görmede bulanıklık eşlik eder mi?

10. Baş ağrısı sırasında ışık, ses veya koku sizi rahatsız eder mi?

11. Ağrınız ne kadar sürer?

12. Baş ağrısı sırasında hareket etmek baş ağrısını artırır mı?

13. Baş ağrınız yatar, oturur ya da ayakta olmakla değişir mi?

14. Sizi araç tutar mı? Arkada otursanız ya da bir şeyler okusanız mideniz bulanır mı?

15. Rüzgârda kalırsanız başınız ağrır mı?

16. Ailenizde baş ağrısı olan bireyler var mı?

17. Çok uyusanız ya da az uyusanız başınız ağrır mı?

18. Belirli gıdalarla baş ağrınız tetiklenir mi?

19. Baş ağrınız sırasında konuşmada, konuşulanı anlamada zorluk çeker misiniz?

20. Baş ağrısı sırasında bir tarafınızda uyuşma ya da kuvvet kaybı oldu mu?

21. Baş ağrınız sırasında ateşiniz yüksek miydi?

22. Baş ağrısıyla birlikte bir bilinç kaybı oldu mu?

23. Baş ağrısı öncesi herhangi bir travma yaşadınız mı?

24. Baş ağrınız sırasında iştah değişikliği yaşar mısınız?

25. Baş ağrınız ağrı kesici hap içmekler geçer mi?