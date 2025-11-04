Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Kısmi emeklilik için kaç yaşı tamamlamak gerekir?

SGK Uzmanı Murat Özdamar, Yeni Akit okuyucularının sosyal güvenlik konusuları ile ilgili merak edilen sorularına cevap vermeyi sürdürüyor. Özdamar, “Benim sigorta başlangıcım 10.4.2005 tarihidir. Şu ana kadar SSK statüsünde 4500 gün prim ödemesini tamamladım. Aralık ayında 60 yaşımı tamamlayacağım. Aralık ayında emekli olacak mıyım?” sorusuna cevap verdi.

Soru: Benim sigorta başlangıcım 10.4.2005 tarihidir. Şu ana kadar SSK statüsünde 4500 gün prim ödemesini tamamladım. Aralık ayında 60 yaşımı tamamlayacağım. Aralık ayında emekli olacak mıyım? Salih K.

Cevap: Normal yoldan emekliliğe hak kazanmak için iki şartı sağlamak gerekiyor. Bu şartlar ilk defa sigortalı olunan tarihe göre de değişiklik gösteriyor. Sigortalılık statüsüne göre, ya kanunun öngördüğü prim gün sayısı ile kanunun öngördüğü yaşı tamamlamak veya kanunun öngördüğü prim gün sayısı ile sigortalılık süresini tamamlamak gerekiyor. Kanunun öngördüğü normal emeklilik şartları; ilk defa sigortalı olunan tarihe göre ve sigortalılık statüsüne göre farklı belirlendiği için normal emeklilik şartlarını sizlere bir tablo üzerinden sunmanın isabet olacağını değerlendiriyorum.

Sosyal sigorta kanunumuz, ileri yaşa gelmesine rağmen prim gün sayısını tamamlayamamış olan sigortalılara daha az prim gün sayısıyla emekli olmaya ilişkin düzenleme de içeriyor. Halk arasında kısmi emeklilik olarak isimlendirilen ileri yaştakilere mahsus özel emeklilik şartları gerek prim gün sayısı gerekse yaş bakımından ilk defa sigortalı olunan tarihe göre ve sigortalılık süresine göre değişkenlik gösteriyor.

İlk defa 8.9.1976 tarihinden önce sigortalı olan erkekler ile 8.9.1981 tarihinden önce sigortalı olan kadınlar SSK kısmi emeklilik şartlarına göre 3600 gün primle, kadın 50 erkek 55 yaşında emekli olabiliyor. Sigorta başlangıcı 8.9.1976-8.9.1999 arası olan erkekler ile 8.9.1981-8.9.1999 arası olan kadınlar 3600 gün primle kadın 58 erkek 60 yaşında kısmi emekli olabiliyor. İlk defa 9.9.1999-30.4.2008 tarihleri arasında sigortalı olanların SSK şartlarından kısmi emekli olabilmeleri için 4500 gün prim ödemesi bulunması yanında 25 yıl sigortalılık süresinin de tamamlanması ve yanı sıra kadın 58 erkek 60 yaşın tamamlanması gerekiyor. İlk defa 1.5.2008 ve sonrasında sigortalı olanların SSK kısmi emeklilik şartları, sigorta başlangıcına prim günü 4600-5400 gün aralığında olması ve kadın 61 erkek ise 63 yaşın tamamlanması gerekiyor.

Sigorta başlangıcı 8.9.1999 ve öncesi olanların Bağ-Kur statüsünden kısmi emekliliğe hak kazanabilmeleri için 5400 gün primin ödenmesi ve kadın için 56 erkek için 58 yaşın tamamlanması gerekiyor. İlk defa 9.9.1999-30.4.2008 tarihleri arasında sigortalı olanların Bağ-Kur şartlarından kısmi emekli olabilmeleri için 5400 gün prim ödemesinin bulunması yanında kadın 60 erkek ise 62 yaşın tamamlanması gerekiyor. İlk defa 1.5.2008 ve sonrasında sigortalı olanların Bağ-Kur kısmi emeklilik şartları; 5400 gün primin ödenmesi ve kadın için 61 erkek için 63 yaşın tamamlanmasıdır.

Sigorta başlangıcı 1.5.2008 tarihinden önce olanların 4/C memur statüsünden kısmi emekliliğe hak kazanabilmeleri için 5400 gün primin ödenmesi, kadın ve erkek için 61 yaşın tamamlanması gerekiyor. İlk defa 1.5.2008 ve sonrasında sigortalı olanların 4/C memur kısmi emeklilik şartları; 5400 gün primin ödenmesi ve kadın için 61 erkek için 63 yaşın tamamlanmasıdır..

İlk defa 1.5.2008 tarihinden itibaren sigortalı olanların kısmi emeklilik şartları her ne kadar kadın için 61 erkek için 63 yaş olarak öngörülse de bu emeklilik yaşı, emeklilik için gerekli prim gün sayısını 31.12.2035 tarihine kadar tamamlanması halinde mümkün. Emeklilik için gereken prim gün sayısının 31.12.2035 tarihinden sonra tamamlanması halinde, 65 yaşını geçmemek üzere her geçen iki sene için emeklilik yaşına bir yaş ilavesi yapılacaktır. Okurumuzun sorusunu da cevaplayalım. SSK şartlarından 4500 gün primle 60 yaşında emekli olabilmek için 25 yıl sigortalılık süresinin de oluşması gerekiyor. Bu nedenle 25 yıl sigortalılık süre şartının oluşacağı 10.4.2030 tarihinde emekli olmaya hak kazanabilirsiniz. Şayet askerlik yapmışsanız ve borçlanırsanız emeklilik tarihi borçlanılan süre kadar geriye gelecektir.