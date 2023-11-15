  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Siz olsanız nereye gidersiniz? İkinci elin "ekspertiz" sonucu belli oldu
Otomotiv

Siz olsanız nereye gidersiniz? İkinci elin "ekspertiz" sonucu belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-15 12:50:00 - 2023-11-15 12:50:23
Siz olsanız nereye gidersiniz? İkinci elin "ekspertiz" sonucu belli oldu

Özellikle ikinci el otomobil alımında güven önemli bir unsur. Peki vatandaşlar alım ve kontrol süreçlerinde nerelere ve ne maksatla gidiyor? İşte dikkati çeken anketten ayrıntılar:

Türkiye otomobil dikeyinde ilk online pazar yeri olan arabam.com’un ilgi çekici son araştırması, ikinci el otomobil alacakların yüzde 76’ sının araç almadan önce kurumsal bir firmaya oto ekspertiz yaptırmak istediğini ortaya koydu.

Kurumsal firmalar tercih ediliyor

Katılımcıların yüzde 60’ı TSE belgeli kurumsal ekspertiz firmalarını tercih ederken, ‘Sıfır araç alacak olsanız oto ekspertiz yaptırır mısınız?’ sorusuna yüzde 42 oranında ‘Evet’ yanıtı gelmesi dikkat çekti. Türkiye, Avrupa’nın en büyük ikinci el araç pazarına sahip ülkesi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 3 yıldır Türkiye’de yıllık 1 milyonun üzerinde yeni araç satılırken, yaklaşık 10 milyon ikinci el araç satışı gerçekleşiyor.

İkinci eldeki beklenti

İkinci el otomobil alacak kişilerin ilk öğrenmek istediği alacağı araç hakkında doğru ve güvenilir bilgilere sahip olmak. Yeni araştırma, ikinci el otomobil alacakların güvenilir bir firmaya oto ekspertiz yaptırmak istediğini ortaya koydu. ‘Sıfır araç alacak olsanız oto ekspertiz yaptırır mısınız?’ sorusuna katılımcıların yüzde 42’si ‘Evet’ yanıtını verirken yüzde 38’i ‘Hayır’ dedi. Yüzde 20’si ise soruyu ‘Belki/Emin değilim’ şeklinde yanıtladı. ‘İkinci el araç alacak olsanız oto ekspertiz yaptırır mısınız?’ sorusunu katılımcıların yüzde 76’sı ‘Evet’, yüzde 14’ü ‘Hayır’, yüzde 10’u ise Belki/Emin değilim yanıtını verdi.

Ekspertizi nerede yaptırırsınız?

Anketteki ‘Oto ekspertizi nerede yaptırırsınız?’ sorusuna ‘TSE belgeli kurumsal ekspertiz firmalarına giderim’ diyenlerin oranı yüzde 60, ‘En yakın yere giderim’ diyenlerin oranı yüzde 24, ‘Paket içeriği ve fiyatına göre değerlendiririm’ diyenlerin oranı yüzde 12, ‘İnternetteki yorumlara göre giderim’ diyenlerin oranı ise yüzde 5 oldu.

Noterler ekspertiz raporu mu istiyor? 2.el araç satışında ekspertiz raporu zorunluluğu ne zaman başlayacak?
Noterler ekspertiz raporu mu istiyor? 2.el araç satışında ekspertiz raporu zorunluluğu ne zaman başlayacak?

Otomotiv
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Noterler ekspertiz raporu mu istiyor? 2.el araç satışında ekspertiz raporu zorunluluğu ne zaman başlayacak?

İş çığırından çıktı, vatandaş isyan etti! "Ekspertiz"de "Yok artık daha neler" dedirten gelişme
İş çığırından çıktı, vatandaş isyan etti! "Ekspertiz"de "Yok artık daha neler" dedirten gelişme

Ekonomi

İş çığırından çıktı, vatandaş isyan etti! "Ekspertiz"de "Yok artık daha neler" dedirten gelişme

O rakama dikkat! Sıfır veya ikinci el otomobil alacaklar: Ekspertiz uzmanından 'merdiven altı' belge uyarısı
O rakama dikkat! Sıfır veya ikinci el otomobil alacaklar: Ekspertiz uzmanından 'merdiven altı' belge uyarısı

Otomotiv

O rakama dikkat! Sıfır veya ikinci el otomobil alacaklar: Ekspertiz uzmanından 'merdiven altı' belge uyarısı

OCCO Ekspertiz İstanbul İstoç'ta yeni şubesini açtı
OCCO Ekspertiz İstanbul İstoç'ta yeni şubesini açtı

Otomotiv

OCCO Ekspertiz İstanbul İstoç'ta yeni şubesini açtı

Termal kamera ile otoekspertiz! Bakın hangi kusurları tespit ediyor
Termal kamera ile otoekspertiz! Bakın hangi kusurları tespit ediyor

Otomotiv

Termal kamera ile otoekspertiz! Bakın hangi kusurları tespit ediyor

Sıfır Togg’u ekspertize soktu! Tamir ustası gördüğü manzara karşısında şok oldu
Sıfır Togg’u ekspertize soktu! Tamir ustası gördüğü manzara karşısında şok oldu

Otomotiv

Sıfır Togg’u ekspertize soktu! Tamir ustası gördüğü manzara karşısında şok oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23