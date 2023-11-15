Siz olsanız nereye gidersiniz? İkinci elin "ekspertiz" sonucu belli oldu

Türkiye otomobil dikeyinde ilk online pazar yeri olan arabam.com’un ilgi çekici son araştırması, ikinci el otomobil alacakların yüzde 76’ sının araç almadan önce kurumsal bir firmaya oto ekspertiz yaptırmak istediğini ortaya koydu.

Kurumsal firmalar tercih ediliyor

Katılımcıların yüzde 60’ı TSE belgeli kurumsal ekspertiz firmalarını tercih ederken, ‘Sıfır araç alacak olsanız oto ekspertiz yaptırır mısınız?’ sorusuna yüzde 42 oranında ‘Evet’ yanıtı gelmesi dikkat çekti. Türkiye, Avrupa’nın en büyük ikinci el araç pazarına sahip ülkesi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 3 yıldır Türkiye’de yıllık 1 milyonun üzerinde yeni araç satılırken, yaklaşık 10 milyon ikinci el araç satışı gerçekleşiyor.

İkinci eldeki beklenti

İkinci el otomobil alacak kişilerin ilk öğrenmek istediği alacağı araç hakkında doğru ve güvenilir bilgilere sahip olmak. Yeni araştırma, ikinci el otomobil alacakların güvenilir bir firmaya oto ekspertiz yaptırmak istediğini ortaya koydu. ‘Sıfır araç alacak olsanız oto ekspertiz yaptırır mısınız?’ sorusuna katılımcıların yüzde 42’si ‘Evet’ yanıtını verirken yüzde 38’i ‘Hayır’ dedi. Yüzde 20’si ise soruyu ‘Belki/Emin değilim’ şeklinde yanıtladı. ‘İkinci el araç alacak olsanız oto ekspertiz yaptırır mısınız?’ sorusunu katılımcıların yüzde 76’sı ‘Evet’, yüzde 14’ü ‘Hayır’, yüzde 10’u ise Belki/Emin değilim yanıtını verdi.

Ekspertizi nerede yaptırırsınız?

Anketteki ‘Oto ekspertizi nerede yaptırırsınız?’ sorusuna ‘TSE belgeli kurumsal ekspertiz firmalarına giderim’ diyenlerin oranı yüzde 60, ‘En yakın yere giderim’ diyenlerin oranı yüzde 24, ‘Paket içeriği ve fiyatına göre değerlendiririm’ diyenlerin oranı yüzde 12, ‘İnternetteki yorumlara göre giderim’ diyenlerin oranı ise yüzde 5 oldu.