Siz fikrinizi getirin şirket kurma masrafları bizden

Türkiye’de kurulan ilk 10 teknoparktan biri olma unvanını taşıyan ve Kocaeli’nin sanayi, teknoloji ve inovasyon ekosistemi için lokomotif görevi gören KOÜ Teknopark, girişimcilere yönelik devasa adımlarla büyümeye devam ediyor. Köklü geçmişinden aldığı güçle kapılarını açtığı yeni Ön-Kuluçka Programı ile girişimcilik dünyasına taze bir kan getirmeye hazırlanan Teknopark yönetimi, verecekleri eşsiz desteklerin detaylarını paylaştı.

Bu yıl gerçekleştirilecek olan ve iş dünyasının kalbinin attığı MÜSİAD Expo 2026’da da güçlü bir katılımla yer alacaklarını belirten KOÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Özer, gazetemize verdiği özel röportajda kurumun ulaştığı devasa kapasiteye ve yeni vizyonlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

“İlk 10 Teknoparktan biriyiz, 2 bin 250’den fazla personelle dev bir ekosistemiz”

KOÜ Teknopark’ın sahip olduğu köklü mirasla sadece Kocaeli için değil, Türkiye için stratejik bir üs haline geldiğini vurgulayan Özer, “Türkiye’nin ilk 10 teknoparkından biri olarak, bugün itibarıyla bünyemizde faaliyet gösteren 250’yi aşkın firmamız ve 2 bin 250’den fazla nitelikli personelimizle dev bir Ar-Ge ordusuna sahibiz. Yerli yazılımdan savunma sanayisine, yenilikçi materyallerden yapay zekaya kadar birçok alanda ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz. Bu potansiyelimizi ve vizyonumuzu tüm dünyaya bir kez daha göstermek adına MÜSİAD Expo 2026’da yerimizi alıyoruz. Fuar boyunca hem ulusal hem de uluslararası arenada yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Girişimciye “Sıfır Maliyet, Sınırsız Destek” Dönemi

Üke ekonomisine yeni markalar kazandırmak için başlattıkları Ön-Kuluçka Program’nın detaylarını paylaşan Ömer Faruk Özer, maddi imkansızlıklar yüzünden kaybolup giden parlak fikirlerin önüne geçmek istediklerinin altını çizdi. Gençlere ve girişimci adaylarına tarihi bir çağrıda bulunan Özer şunları kaydetti: “Biz girişimci adaylarımıza sadece masa ve sandalye vermiyoruz; onları gerçek birer işadamı yapıyoruz. Yeni programımız kapsamında başvuru yapan ve kabul edilen girişimcilerimize önce Adan Z’ye kapsamlı bir girişimcilik eğitimi veriyoruz. Ardından her birine alanında uzman isimlerle birebir (1-1) mentörlük sağlıyoruz. Modern donanımlı kuluçka ofislerimizi tamamen ücretsiz olarak hizmetlerine sunuyoruz.”

“Şirket Açılışı ve Muhasebe Giderleri Teknopark’tan”

En büyük müjdeyi röportajın sonunda veren KOÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Özer, yeni girişimcilerin en çok zorlandığı ‘ilk kuruluş maliyetleri’ sorununu kökten çözdüklerini belirterek şunları söyledi: “Süreci başarıyla tamamlayan ve şirketleşme aşamasına gelen başarılı girişimcilerimize benzersiz bir destek sunuyoruz. İş yeri açma bedellerini (kuruluş masraflarını) ve tam 1 sene boyunca tüm muhasebe bedellerini biz üstleniyoruz. Onlara diyoruz ki; siz vergiyle, masrafla, kuruluş evraklarıyla vakit kaybetmeyin. Siz sadece üretin, ülkeye değer katın, gerisini biz hallederiz.”

Girişimci adaylarını bu büyük fırsattan yararlanmaya ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeye davet eden Özer, projelerine güvenen herkesi MÜSİAD Expo 2026’daki KOÜ Teknopark standına beklediklerini ifade etti.