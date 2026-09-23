  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'ın istifasına ilk yorum Dudak uçuklatan servet! Milyarderler listesinden baba oğul tezmenler çıktı KIZILELMA ve KAAN korkusu Atina’yı yıktı: Miçotakis: Savunmada bir arpa boyu katedemedik Mansur Yavaş kararını verdi! CHP'den istifa etti Müslüman devletler skandalın takipçisi bile değil! İsrail, yeni yasa ile Müslüman mahkumları idam etmeye başlayacak! Ekrem’in İBB’sinde ‘Zafer Keleş tarifesi’: Ver rüşveti al paranı! Satılmış ırkçılar ve muhalif hesaplar son günlerde bu yüzden kötülüyormuş! Suriye’deki Türk Üslerine Şara'dan yasal statü! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gri liste açıklaması: Riskin olmadığı açıkça tescil edildi CHP’den Yavaş’a ültimatom: CHP’den üstün değilsin! Neleri kapsıyor? Zelenskiy’den Trump’a ‘kış paketi’ talebi
Gündem Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Mal varlıklarına el konuldu
Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Mal varlıklarına el konuldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasındaki usulsüzlükler ve piyasa dolandırıcılığına yönelik başlattığı dev soruşturmada çember her geçen gün daralıyor. Katılımevim üzerinden yürütülen vurgun dosyasında şüphelilerin hamleleri engellenirken, savcılığın talebiyle 11 kişinin mal varlıklarına resmi olarak el konuldu.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 11 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılık, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında olduğu 11 zanlının mal varlıklarına el konulmasını talep etti.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüphelilerin mal varlıklarına el konulması kararı verdi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'deki (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı kapsamında yakalanan 20 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

 

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanmıştı.

 

Fon soruşturmasında güncel tablo: 63 kişi hakkında adli işlem yapılıyor
Fon soruşturmasında güncel tablo: 63 kişi hakkında adli işlem yapılıyor

Gündem

Fon soruşturmasında güncel tablo: 63 kişi hakkında adli işlem yapılıyor

Akıllı telefon pazarında dengeler alt üst olacak! Qualcomm'dan 2 nanometrelik devrim: Snapdragon 8 Elite Gen 6 sahneye çıktı!
Akıllı telefon pazarında dengeler alt üst olacak! Qualcomm'dan 2 nanometrelik devrim: Snapdragon 8 Elite Gen 6 sahneye çıktı!

Teknoloji

Akıllı telefon pazarında dengeler alt üst olacak! Qualcomm'dan 2 nanometrelik devrim: Snapdragon 8 Elite Gen 6 sahneye çıktı!

Fon krizinden ‘fondaşa’ ekmek çıkmaz
Fon krizinden ‘fondaşa’ ekmek çıkmaz

Ekonomi

Fon krizinden ‘fondaşa’ ekmek çıkmaz

Bakan Akın Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasını genişletme sinyali
Bakan Akın Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasını genişletme sinyali

Gündem

Bakan Akın Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasını genişletme sinyali

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

neden 2024, daha öncesi nerde, temizmi yani daha öncesi. ben inanmadım.
FETÖ'cü Enver Altaylı'dan savcıya alçak tehdit! Kozinoğlu soruşturmasında maskesi düştü!
Gündem

FETÖ'cü Enver Altaylı'dan savcıya alçak tehdit! Kozinoğlu soruşturmasında maskesi düştü!

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen derin soruşturmada şü..
Trump'tan Erdoğan'a kürsüden o sözler! "O sert bir adam, onunla uğraşamazsınız!"
Gündem

Trump'tan Erdoğan'a kürsüden o sözler! "O sert bir adam, onunla uğraşamazsınız!"

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği kritik İran savaşı zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan'a tam destek! BM kürsüsünden yükselen tarihi çağrıya bakanlardan ortak imza!
Gündem

Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan'a tam destek! BM kürsüsünden yükselen tarihi çağrıya bakanlardan ortak imza!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda tüm dünyaya verdiği i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23