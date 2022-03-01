Siz böyle zulüm gördünüz mü? Önce musluk suyunu kesti, sonra Hamidiye Su'ya zammı yaptı!
İstanbul'un birçok ilçesinde çeşme suyunu bakım çalışması gerekçesi ile iki gün keseceğini duyuran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, su kesintisinin hemen ardından Hamidiye Su'ya rekor bir zam yaparak İstanbulluya zulüm üzerine zulüm yaşattı.
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İstanbullu güne iki şoke eden haberle uyandı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, önce birçok ilçede iki günlük su kesintisi yapacağını açıklayıp, ardından Hamidiye Su'yun satış fiyatına uygulanan rekor zammı duyurdu.
Önce 'çeşme suları kesilecek' dediler!
İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), önce, 7 ilçede iki gün sürecek su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiye "arıza ve bakım" gerekçesi gösterildi.
Sonra Hamidiye Su'ya zammı açıkladılar!
İki gün sürecek su kesintisinin şokunu henüz atlatamayan İstanbullu, ikinci bir haberle neye uğradığını şaşırdı.
Hamidiye (A.Ş), Temmuz ayında 12.5 TL olan 19 litrelik damacana su fiyatına yaptığı yüzde 16'lık zamdan sonra, yüde 20 zam daha uygulayarak satış fiyatını 17,5 liraya yükseltmişti.
İki günlüğüne çeşme sularını kesen İBB, eşzamanlı olarak Hamidiye Su'ya zam yaptı. Hamidiye (A.Ş), 17,5 liradan satılan suyun fiyatını, 5 liralık zamla 22.5 liraya çıkarttı.