Siyonistlerin vahşetini dünya görmeye başladı! Kanada'dan İsrail'i şoke edecek karar
İsrail'in sivillere bomba yağdırdığı Gazze'ye insani yardımların girişini engelleyen ve Filistinlilere karşı Batı Şeria'da şiddet uygulayan Yahudilere karşı uluslararası kamuoyu harekete geçmeye başladı. Kanada, ilk kez "aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciler" olarak tanımladığı 4 Yahudi yerleşimciye yaptırım uyguladı.
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere Batılı ülkeler yaptırım uygulamaya devam ediyor.
Kanada, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan 4 Yahudi yerleşimciye yaptırım uyguladı. Kanada, "aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciler" olarak tanımladığı kişilere karşı ilk kez yaptırım uygulamış oldu.
Daha önce ABD ve İngiltere’de çok sayıda Yahudi yerleşimciye yaptırım uyguladı.
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