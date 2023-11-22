Siyonistlerin ürünlerine darbe: Helal sertifikalı ürünlere talep artıyor!

Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik sürdürdüğü katliama karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Siyonistlerin ürünlerine yönelik boykot da dalga dalga yayılıyor. Siyonistlerin mallarını boykot etmek isteyenler alternatif arayışlarını hızlandırdı.

İşgal rejimine destek veren bazı firmaların, Müslüman halkın uyguladığı boykotu kırmak için ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimlere gittikleri görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları, siyonist işgalci firmaların yüzde 70'e varan indirimlerine "demek bu fiyattan da satılabiliyor" diyerek halkı sömürdüklerine dikkat çekiyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Helal Dünya Marketleri işletmecisi esnaf Abdullah Baydar, insanların helal ürünlere ulaşması için bu marketlerin çoğalması gerektiğini belirterek, vatandaşların bu boykotla beraber helal sertifikalı ürünlere daha çok rağbet gösterdiğini söyledi.

"Müslümanları indirimlerle vurmaya çalışıyorlar"

Boykota rağbet olduğunu belirten esnaf Baydar, "Gazze'deki zulme sessiz kalmayan vatandaşlar en azından boykot etmemiz lazım diye helal sertifikalı marketlerle tanışmaya başladı. Araştırıp soruşturuyorlar. Bizden bilgi alıp öğreniyorlar. İnsanlarda bir hassasiyet oluştu. İnşallah bu boykot geçici olmaz, kalıcı olur. Çünkü siyonistler zulme devam ediyorlar. Savaş bitse de Yahudiler bu oyunu her zaman yapıyorlar. Müslümanları indirimlerle vurmaya çalışıyorlar. Boykotu delmeye çalışıyorlar. Yarı fiyatlarına çekmeye çalışıyorlar." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Rakamlar üzerinden boykotu delmeye çalışıyorlar"

Hassasiyet sahibi olmayan insanların başka marketlerde kandırıldığını söyleyen Baydar, "İnsanlar rakamlara takıldığı için onlar da bu işe önem veriyor. Bu şekilde boykotu delmeye çalışıyorlar. Müslümanlar olarak hassas olup Filistin'deki kardeşlerimizi kendi yavrumuz, anne-babamız gibi düşünerek bu hassasiyeti göstermemiz lazımdır. Elimizden boykot ve sosyal medyadaki paylaşımlardan haricinden fazla bir şey gelmiyor. Dualarımız ve desteklerimizle onu da yapmamız gerekir." diye belirtti.

"Müslüman kardeşlerimizin bu tarz marketleri açmasını tavsiye ediyoruz "

Baydar, " Çocukluğumuzdan beri boykot hassasiyetiyle büyüdüğümüz için ve Yahudi ürünlerini satmayacağımız için bu marketi kurduk. Dükkânımızda Yahudi ve destekçilerinin ürünlerini açıldığımız günden beri satmıyoruz. Helal Dünya Marketleri'ni herkes açabilir. Bizler de bu tür marketlerin çoğalmasını istiyoruz. Bu konuda çok talep var. Bu hassasiyetteki girişimcilere çok ihtiyaç var. Bu marketler Türkiye geneli il ve ilçelerde yoktur. Müslüman kardeşlerimizin bu tarz marketleri açmasını tavsiye ediyoruz. İnsanların bu ürünlere ulaşması için bu marketlerin çoğalması gerekir. Çünkü talep var. İnsanlar bu boykotla beraber daha çok rağbet gösterdi. İnsanlar merak edip dertleniyor. Bu nedenle Müslümanlar için bir görevdir." şeklinde konuştu.

"Müslüman halkımızın bu ürünleri araştırıp bilinçlenmesi gerekir"

Yahudi ürünlerini beğenen ve vazgeçmeyen vatandaşlara öneri ve tavsiyeler veren Baydar, "Aldığı ürünlerin içeriğini araştırsınlar. Çok temiz ve güzel olacak diye içeriklerindeki kimyasallarla insanları hasta ediyorlar. Müslüman halkımızın bu ürünleri araştırıp bilinçlenmesi gerekir. Tabaklar belki çok pırıl pırıl oluyor ama insanlar kanser oluyor. Dünyada bilinmeyen bir terör var. En büyük bilinmeyen terör, gıda terörüdür. Markalarıyla ve ürünleriyle insanları hasta ediyorlar." diye konuştu. (İLKHA)