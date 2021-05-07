Siyonistlerin hedefi Filistinlilerin olmadığı bir Kudüs
Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in gerçek niyeti son yaşanan olaylarla ortaya çıktı. Siyonistler Filistinlilerin olmadığı bir Kudüs hayali kuruyor.
İsrail'in uluslararası tüm çağrılara rağmen Batı Şeria ve Kudüs'te yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye devam ediyor. İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri tahliye etmeye yönelik sistematik girişimlerini sürdürüyor. Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli ailelerin evlerine yönelik acımasızca tahliye devam ediyor.
İsrail'in gerçek niyeti ise Filistinliler olmayan Kudüs istiyor. Bu uğurda mazlumların evlerini çalıp Yahudi işgalcilere veren siyonistler direnen insanları ise kundaklama ve silah zoruyla susturmaya çalışıyor.