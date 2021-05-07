  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bufalo katletmek için 45 bin kişi sıraya girdi
BM gaz emisyon raporunu açıkladı
Tokyo Olimpiyatları için Biontech aşısı
Safranbolu'da kaza: Yaralılar var
Dünya Siyonistlerin hedefi Filistinlilerin olmadığı bir Kudüs
Dünya

Siyonistlerin hedefi Filistinlilerin olmadığı bir Kudüs

Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in gerçek niyeti son yaşanan olaylarla ortaya çıktı. Siyonistler Filistinlilerin olmadığı bir Kudüs hayali kuruyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 05:54:00 - 2021-05-07 05:55:37

İsrail'in uluslararası tüm çağrılara rağmen Batı Şeria ve Kudüs'te yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye devam ediyor. İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri tahliye etmeye yönelik sistematik girişimlerini sürdürüyor. Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli ailelerin evlerine yönelik acımasızca tahliye devam ediyor.

İsrail'in gerçek niyeti ise Filistinliler olmayan Kudüs istiyor. Bu uğurda mazlumların evlerini çalıp Yahudi işgalcilere veren siyonistler direnen insanları ise kundaklama ve silah zoruyla susturmaya çalışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar ve altın alacaklar dikkat! 2021, 2022 ve 2023 seviyelerini verdi
Ekonomi

Altını olanlar ve altın alacaklar dikkat! 2021, 2022 ve 2023 seviyelerini verdi

Yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri takip ederken Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, altın fiyat..
Kahramanmaraş'ta operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu
Gündem

Kahramanmaraş'ta operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki jandarma operasyonunda bir kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Başvuru yapmaya gerek yok, hane başı 1.100 TL verilecek! Paralar ödenmeye başladı
Ekonomi

Başvuru yapmaya gerek yok, hane başı 1.100 TL verilecek! Paralar ödenmeye başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1.100 TL tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandığ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay