Siyonistlerin hedefi Filistinlilerin olmadığı bir Kudüs

İsrail'in uluslararası tüm çağrılara rağmen Batı Şeria ve Kudüs'te yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye devam ediyor. İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri tahliye etmeye yönelik sistematik girişimlerini sürdürüyor. Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli ailelerin evlerine yönelik acımasızca tahliye devam ediyor.

İsrail'in gerçek niyeti ise Filistinliler olmayan Kudüs istiyor. Bu uğurda mazlumların evlerini çalıp Yahudi işgalcilere veren siyonistler direnen insanları ise kundaklama ve silah zoruyla susturmaya çalışıyor.