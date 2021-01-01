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Dünya Siyonistlerin Dubai hırsızlığı
Dünya

Siyonistlerin Dubai hırsızlığı

Filistin topraklarını gasp ve zorbalıkla işgal eden İsrail’in hırsızlığı vatandaşlarına da sirayet etmiş...

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:59:00 -
Siyonistlerin Dubai hırsızlığı

İsrail gazetesi Yediot Ahronot, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentini ziyaret eden İsrailli turistlerin kaldıkları otellerdeki malzemeleri çaldığını yazdı. 

Gazetenin Dubai’deki İsrailli bir iş adamına dayandırdığı haberde, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında uçuşların başlamasının üzerinden bir ay gibi bir süre geçmesine rağmen, İsrailli turistlerin Dubai’deki otellerden eşya çaldıklarına ilişkin dedikoduların gündeme geldiği belirtildi. Adının açıklanmasını istemeyen söz konusu iş adamı uzun yıllardır BAE ile ticaret yaptığını dile getirerek, “Geçen ay her zaman ki gibi kalacağım otele geldiğimde, İsrailli turistlerin otelden ayrılmadan önce valizlerinin arandığını görünce şok oldum” dedi. 

Bu aramaların hırsızlık şüphesiyle yapıldığını ifade eden iş adamı, “Birçok İsrailli turistin valizlerinden havlu, su ısıtıcısı, lamba gibi malzemelerin çıktığına şahit oldum. Halbuki bu malzemelerin fiyatları oldukça düşük” diyerek hırsızlığın basitliğini ortaya koydu.

Yine adı açıklanmayan Dubai’deki bir otel müdürü ise ziyaretçilerin odalarındaki eşyaları çaldığına ilk kez şahit olduğunu aktardı.

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