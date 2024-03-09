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Dünya Siyonistleri ürküten açıklama! 'Tek yolu bu'
Dünya

Siyonistleri ürküten açıklama! 'Tek yolu bu'

Yeniakit Publisher
2024-03-09 20:26:00 -
Siyonistleri ürküten açıklama! 'Tek yolu bu'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez. Şili’deki La Moneda Başkanlık Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında, “2027’de görev sürem sona ermeden önce Kongre’yi Filistin devletini tanımaya zorlayacağız” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana İsrail’i kınayan liderlerin başında gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den yeni bir Filistin devleti açıklaması geldi. Şili’nin başkenti Santiago’da bulunan La Moneda Başkanlık Sarayı’nda basın toplantısı düzenleyen Sanchez, "2027’de görev sürem sona ermeden önce Kongre’yi Filistin devletini tanımaya zorlayacağız. Bunu ahlaki bir inançla haklı bir dava olduğu için ve aynı zamanda 2 devletin de barış içinde bir arada yaşayabilmesinin tek yolu olduğu için yapacağız" dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez aralık ayında yaptığı bir açıklamada, “Gördüğümüz görüntüler ve ölen çocuk sayısının giderek artması karşısında İsrail’in uluslararası insancıl hukuka uyduğu konusunda ciddi şüphelerim var” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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