11 Ay Sonra Denizden Çıkan Mektup Sahibine Ulaştı

Manavgat ’ta hayata geçirilen “Suya Yazılan Mektuplar” projesi, yaklaşık bir yıl sonra anlamlı bir tesadüfle sonuçlandı. Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 2025 Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, 18 yerel yazarın kaleme aldığı mektuplar şişelere konularak 3 Nisan 2025’te Side açıklarından denize bırakılmıştı.

Dalgalarla aylarca sürüklenen şişelerden biri, 11 ay sonra yeniden Side kıyısına ulaştı. Sahilde teknelerinin yanında bulunan Mehmet ve Yasemin Gümüş çifti, denizde fark ettikleri şişeyi çevreyi kirletmemek için sudan çıkardı. İçindeki rulo halindeki mektubu görünce de büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Mehmet Gümüş, ilk anda şakayla karışık “Demek ki çok değerli bir şey var” diye düşündüklerini, mektubun manevi değerinin ise kendilerini gerçekten mutlu ettiğini söyledi.

Mektubu kaleme alan yazar Hamdi Mersin ise böylesi bir karşılaşmanın oldukça düşük bir ihtimal olduğunu vurgulayarak, projenin asıl amacının toplumda okuma alışkanlığını güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

Kütüphane Müdürü Hidayet Oktay da etkinliğin ilerleyen yıllarda devam edeceğini belirtti. 2026 Kütüphane Haftası’nda bu kez mektupların helyum gazlı balonlara konularak gökyüzüne bırakılacağı “Havaya Yazılan Mektuplar” adlı yeni bir proje planlandığını açıkladı.

Düzenlenen törende yazar ile mektubu bulan okur bir araya geldi. Hamdi Mersin, kendi kitabını imzalayarak hediye ederken, kütüphane tarafından da çifte 7 kitap daha verildi ve toplamda 8 kitaplık bir set takdim edildi. Böylece denize bırakılan bir mektup, hem sahibine ulaştı hem de yeni bir okuma hikâyesine kapı araladı.