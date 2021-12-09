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Dünya Siyonistlerden tarihi itiraf
Dünya

Siyonistlerden tarihi itiraf

İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan bir anket, siyonistlerin, Gazze’deki savaşı kazanamadıklarını düşündüklerini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 22:54:00 -
Siyonistlerden tarihi itiraf

Münübe Yılmaz

İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan bir anket, siyonistlerin, Gazze’deki savaşı kazanamadıklarını düşündüklerini ortaya koydu.

İsrail işgal ordusunun son 20 yıldaki etkinliğinde bir düşüş olduğunu kanıtlayan anketi değerlendiren İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Zipi İsrailli, benzer bir anketin Temmuz 2006'daki Lübnan savaşından sonra da yapıldığını ve hemen hemen aynı sonuçların elde edildiğini ifade etti. Ankete katılanların 1967 ve 1972 savaşlarını varoluşsal savaşlar olarak kabul ettiğini, Lübnan savaşından bu yana ise denklemin tersine döndüğünü aktaran Zipi İsrailli, “Ankete göre, İsraillilerin çoğunluğu, ordunun özellikle son 20 yılda girdiği savaşları kazanamadığını düşünüyor. İsrailliler, ordunun can kaybı vermemesinin bile sanki bir zafer kazanılmışçasına lanse edildiğini belirtiyor” dedi.

İsraillilerin yarısı ABD'nin İran’a yönelik olası bir saldırısını destekliyor

Öte yandan, İsrail Demokrasi Enstitüsü (IDI) tarafından yapılan bir başka anketten de İsraillilerin yüzde 51'inin ABD'nin İran’a yönelik olası bir saldırısını destekleyeceği sonucu çıktı. Söz konusu ankete katılanların yüzde 54'ünün İran'ı İsrail için varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü ifade edildi. Ankete iştirak edenlerin dörtte biri İran'ı "orta", yüzde 13'ü ise "küçük çaplı bir tehlike” olarak nitelendirdi.

 

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