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Siyonistlerden Mescid-i Aksa'ya baskın!

İsrail polisi eşliğindeki 250'ye yakın iki ayrı grup fanatik Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:56
Siyonistlerden Mescid-i Aksa'ya baskın!

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sabah 203, öğle namazından sonra da 43, olmak üzere 246 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi." denildi.
Açıklamada, fanatik Yahudilerin Fas (El-Meğaribe) Kapısı'nı kullanarak Mescid-i Aksa'ya girdikleri belirtildi.
Saldırıyla ilgili bilgi veren Mescid-i Aksa'nın korumalarından biri, "Baskınlar sırasında bazı yerleşimciler, olayları provoke etmek için Talmudik ayin yapma teşebbüsünde bulundu." şeklinde konuştu.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, son birkaç yılda tırmanan saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

MESCİ-İ AKSA'YA YÖNELİK BASKILAR ARTTI!

İbrani takvimine göre "nisan ayı" başlangıcı sayılan ve Hamursuz Bayramı'nı da kapsayan günlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor. Nisan ayının ilk haftasında 2 bin 500'e yakın fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu iddia ediyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:56
  1. Mescid-i Aksa
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