Siyonistlerden büyük gasp

İşgalci İsrail, Filistin topraklarını el koyarak işgalini genişletmek için her yola başvuruyor... 1948’den beri Filistin topraklarının yüzde 85’inden fazlasını gasp ve işgalle Müslümanların elinden alan siyonistler, son olarak Batı Yaka’da devasa bir araziye el koydu.



Barbar İsrail yönetimi işgal altındaki Batı Yaka’da 48 bin dönüm Filistin toprağına “doğal sit alanı” iddiasıyla el koydu. Filistin’in resmi ajansı WAFA’da yer alan haberde, el konulan arazinin Beytullahim kentinin güneyindeki Kisar köyü yakınlarında olduğu belirtildi. WAFA’ya konuşan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytullahim Temsilcisi Hasan Bureyce, söz konusu araziye “doğal sit alanı” bahanesiyle el konulduğunu söyledi.

Amaç Yahudi yerleşim yerini genişletmek

Bureyce İsrail yönetiminin asıl amacının Kisar köyü yakınında yer alan yasa dışı Abi HaNahal Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesi olduğunu vurguladı.



İşgalci İsrail, sık sık Batı Yaka’daki Filistin arazilerine “doğal sit alanı” bahanesiyle el koyuyor.



Filistinli çiftçilerin el konulan arazilerde tarım yapmasına izin verilmezken, daha sonra bu alanların büyük kısmı yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşası veya var olanların genişletilmesi için kullanılıyor.



İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 18, Batı Şeria’da ise yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yasa dışı yerleşim yerlerinde yaklaşık 1 milyon Yahudi ikamet ediyor. Uluslararası hukukta işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.