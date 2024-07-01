Siyonistlerden başarısızlık itirafı!

Milletvekili Halevi, İsrail Meclis televizyonuna ülkesinin Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze’deki saldırılarında “sonuçların çok kötü ve çok zayıf” olduğunu belirten Halevi, “İsrail ordusu Gazze’de neredeyse hiçbir stratejik başarı elde edemedi.” ifadelerini kullandı.

Halevi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarındaki başarısızlığın ordu ve hükümete ait olduğunu vurgulayarak, aynı yaklaşımın Hizbullah’a karşı da yararlı olmayacağı ve benzer bir başarısızlığın önlenmesi için Lübnan’a yönelik topyekün bir saldırının ertelenmesi gerektiğini kaydetti.

Likud üyesi Halevi, 17 Mayıs’ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının herhangi bir tugayını "yok edemediğini" belirterek, "tüm Hamas ve İslami Cihad tugaylarının aktif olduğunu" söylemişti.

Kaynak: AA

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