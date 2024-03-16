Siyonistler zulmetmeye devam ediyor! 'Durum her dakika daha kötüye gidiyor'

UNRWA'nın sosyal paylaşım sitesi X hesabından, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'nde durumun felaket olduğu ve her dakika daha kötüye gittiği ifade edilen açıklamada, insani yardımların Gazze'ye güvenli, engelsiz ve sürekli bir şekilde ulaşmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

UNRWA'ya bağlı ekiplerin Gazze'de zor durumdaki ailelere yardım etmek için zor koşullarda yorulmadan çalıştığı aktarıldı.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 553 Filistinli öldürüldü, 73 bin 546 kişi yaralandı.

Kaynak: AA