Siyonistler, Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmek istiyor

Buğra Kardan İstanbul

Hamas’ın meşru eylemlerinin akabinde Gazze’yi kana bulayan İsrail, Lübnan ve Suriye’yi de bombalıyor. Bomba sesleri Şam, Halep ve Beyrut’ta korkuya neden oluyor. Batılı ülkeler ise Filistinli çocukları, kadınları ve bebekleri katleden İsrail’e yardım yağdırmaya devam ediyor. Eli kanlı Binyamin Netanyahu yönetiminin yanında yer alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Senin orada ne işin var” sorusuna muhatap olan Amerika’yı takiben İngiltere’nin de Siyonist rejime savaş gemisi göndermesi gerilimi tırmandırıyor.

Mağlûp olacaklar

Yeni Akit’e konuşan araştırmacı İsmail Nacar şu ifadeleri kullandı:

“Karşımızda büyük ve kanlı bir operasyon var. Bölgede devam eden işgal önlenmelidir. Filistin halkı baskıdan, zulümden kurtarılmalıdır. Batılı ülkelerin emelleri bellidir. Bunların emelleri Ortadoğu’yu daha da istikrarsız hâle getirmektir. Bağımsız Kürdistan’ı gündeme taşımaktır. Tehlike yatak odamıza kadar girmiştir. Emperyalistler, HDP ve YPG’den yararlanarak art niyetli hamlelerde bulunmaktadır. Amerika sözde adımlar atacak özgür Filistin devletinin vücut bulmasını engellemek için bağımsız Kürdistan kartını devreye sokacaktır. Ama Amerika’nın oyunu tutmayacaktır. O ve onun yanında yer alan İngiltere ve diğer emperyalist ülkeler mağlûp olacaktır.”

Vesayet savaşına dönebilir

Filistinli mütefekkir Said Elhaj da İsrail’in Gazze’ye saldırmaya devam etmesinin bölgesel savaş ihtimalini arttıracağını vurguladı. Elhaj, şunları söyledi: “Siyonistler, Gazze’ye caydırıcı amaçlı saldırılar yapıyorlar. Şu anda geniş alanda, diğer aktörleri içeren büyük bir savaş açma gibi durumları yok. Gazze’de dahi kayıplar veriyorlar. Dikkat ederseniz Hizbullah, Güney’den füzeler attı. İsrail buna ölçülü, sınırlı cevaplar verdi. İsrail, tam bir savaş hâli istemiyor. Amerika’nın bölgeye gelmesi de işgalcilerle dayanışma içinde olduğu iletisini veriyor. Biden yönetimi, savaşın daha çok genişlemesini arzu etmiyor. Amerika; Rusya-Ukrayna Savaşı’na ve Çin’le rekabetine konsantre olmaktan yana. Biden yönetiminin Ortadoğu’yla ilgilenme, tekrar savaş hâline dönme şıkkı yok. Burada Amerika, Siyonist rejimin karşı karşıya kaldığı tehlikeyi görmekte ve onu desteklemektedir. Onun amacı İran ve Rusya’ya ‘Savaşa müdahil olmayın’ demektir. Batı’nın temennisi İsrail’in Gazze’yle ilgilenmesi, Hamas’ı zayıf düşürmesi, ona destek veren halkı cezalandırmasıdır. Tabii Gazze’de vahim katliamlar yapılıyor. Bu katliamlar devam ettikçe diğer aktörlerin de yer alacağı bölgesel savaşa gidilmesi ihtimali vardır. Gazze’de saldırılar durmaz, daha geniş takvime yayılırsa bu ihtimal artar.”

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Rice planı devrede

Filistinli gazeteci-yazar Taha Ouda ise Batı’nın İsrail’in kullanarak Ortadoğu’yu yangın yerine çevirmeyi amaçladığını kaydetti. Amerika’da yakında seçimlere gidileceğini hatırlatan Ouda, şunları dile getirdi: “Washington’da kaygı hakim. Joe Biden’da Yahudi lobisinden güç alarak iktidarı koruma arzusu var. Bakın Biden İsrail’e askeri gemi yolluyor, silah yardımı yapıyor. Savaşı başlatan tarafın İsrail olduğu hakikati dillendirilmiyor. Çünkü Batı medyası İsrail’in yanında. Onun için Hamas’ın savaşı başlattığı savunuluyor. Ortada sinsi bir plan var. Condoleeza Rice zamanında bir plan yapıldı. Buna göre büyük savaş çıkacak, Gazze’ye saldırıda bulunulacaktı. Bölge halkı Sina’ya ve Ürdün’e yollanacaktı. Plan tutmadı. Kimse Gazze’den kaçmadı. Sinsi plan sorunlara neden oluyor. Gazze’de sıkıntı devam ediyor.”

Ouda, Filistin halkının haklı mücadelesine devam edeceğinin altını çizerek, “Kara harekâtı başlattığı takdirde İsrail büyük kayıplar verir. Ortada ne Netanyahu ne de diğer aşırı isimler kalır” dedi.

Kötü sınav veriyorlar

Ouda, “Batı çok kötü bir sınav veriyor. Avrupa ve Amerika medyasında savaşla ilgili yalan yanlış bilgiler yer alıyor. ‘Filistinliler İsraillilere saldırıyor’ gibi bir algı oluşturuluyor. Diplomasi yolunun tüketilmediği iddia ediliyor. Atılan adımlar yok sayılıyor. Birleşmiş Milletler’de alınan kararların uygulanmadığına değinilmiyor. Şehit edilen Filistinli çocuklardan söz edilmiyor. Ama Arap medyası, Türk medyası doğruyu ve yanlışı biliyor” diye ekledi.