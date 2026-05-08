SON DAKİKA
Siyonistler niyetlerini açık etti! Sınırları yeniden çizmek istiyorlar

AA Giriş Tarihi:
Siyonistler niyetlerini açık etti! Sınırları yeniden çizmek istiyorlar

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, devam eden savaşın sonunda İsrail’in sınırlarının Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria’yı kapsayacak şekilde değişmesi gerektiğini savundu. Smotrich’in açıklamaları, bölgede yeni bir ilhak tartışmasını yeniden alevlendirdi.

İsrail siyasetinin en sert isimlerinden biri olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaptığı son açıklamalarla bölgede tansiyonu yükseltecek mesajlar verdi. İsrail’in yürüttüğü saldırılar ve işgal politikalarına ilişkin konuşan Smotrich, savaşın yalnızca askeri sonuçlarla değil, doğrudan sınır değişiklikleriyle tamamlanması gerektiğini öne sürdü.

Radyo programında konuşan Smotrich, İsrail’in saldırı düzenlediği ve kontrol kurmaya çalıştığı alanlarda yeni bir siyasi harita oluşturulmasını savundu. Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria’yı aynı çerçevede anan İsrailli bakan, savaşın sonunda bu bölgelerin İsrail açısından yeni bir sınır düzeniyle sonuçlanması gerektiğini dile getirdi.

İsrail merkezli FM 103 radyosuna konuşan aşırı sağcı Bakan Smotrich, Tel Aviv yönetiminin bölge ülkelerine yönelik saldırıları ve işgal planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu ile "keskin görüş ayrılıkları" yaşadığını söyleyerek, "Savaş üzerinde çok etkim var." dedi.

İsrail'in saldırdığı topraklarda sınırların yeniden çizilmesi gerektiğini ileri süren Smotrich, "Bu savaş Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de ve tabii ki Batı Şeria'da İsrail devletinin sınırlarının değişmesiyle sona ermelidir." diye konuştu.

Smotrich, başbakan olması durumuna ilişkin "Eğer bana kalsaydı, bu toprakları çoktan ilhak etmiştik." ifadesini kullandı.

Önceliğinin toprak kontrolü olduğunu vurgulayan Smotrich, "Onları ne kadar öldürdüğümüzü, bombaladığımızı ve vurduğumuzu umursamıyorlar, umursadıkları şey ne kadar topraklarını aldığımız." şeklinde konuştu.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'in ifadeleri, Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan toprakları üzerinde İsrail'in yayılmacı politikasını ortaya koyan bir açıklama olarak tepki topladı.

