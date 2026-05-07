Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ilk adımı attı

Programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere başvuruda bulunduğunu ve bu kapsamda resmi beyanlarının alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek: "Beyanları alındı"

Bakanın bu açıklaması, uzun süredir sessizliğini koruyan Yalım dosyasında yeni bir safhaya geçildiğini tescilledi.

İhraç kararı sonrası gelen itiraf talebi

Sürecin en dikkat çekici noktası ise zamanlaması oldu. Özkan Yalım’ın, soruşturmanın başlangıcından bu yana başvurmadığı "itirafçılık" yoluna, CHP Genel Merkezi tarafından disipline sevk edilip partiden kesin olarak ihraç edilmesinin ardından yönelmesi siyasi kulisleri hareketlendirdi.

Siyasi gözlemciler, Yalım’ın bu hamlesini şu şekilde değerlendiriyor:

Parti desteğini tamamen kaybetmesi üzerine hukuki strateji değişikliği.

Etkin pişmanlık maddesiyle ceza indiriminden yararlanma çabası.

Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bilgilerin sunulma ihtimali.

Süreç nasıl işleyecek?

Adalet Bakanlığı ve savcılık makamı, Yalım’ın verdiği ifadelerin "somut bilgi ve belgelerle" desteklenip desteklenmediğini inceleyecek. Eğer sunulan bilgiler soruşturmanın derinleşmesine ve yeni delillere ulaşılmasına katkı sağlarsa, Yalım Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek.

Gelişmeler, hem hukuk dünyasında hem de Uşak yerel siyasetinde yakından takip edilmeye devam ediyor.

Gürlek ayrıca; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında ifade verdiğini açıkladı.