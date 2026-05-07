Başkan Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a devlet nişanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a jest yaptı.

Erdoğan, Tebbun'a devlet nişanı takdim etti.

Erdoğan'ın törende yaptığı açıklaması şöyle:

Cezayir'in Sayın Tebbun'un dirayetli liderliği altında bölgesinde bir yıldız gibi parladığını görüyor bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Türkiye ile Cezayir arasında beş asra varan kardeşlik ve dostluk bağlarının gün geçtikçe daha da arttığına memnuniyetle şahitlik ediyoruz. İkili ilişkilerimiz, kıymetli kardeşim Tebbun'un samimi destekleriyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır.