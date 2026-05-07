Sapanca Gölü’nde sevindiren tablo!
Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nde son yağışların ardından su seviyesi önemli ölçüde yükseldi.
Kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalan Sapanca Gölü’nde son yağışlar ve alınan tedbirler sonrası su seviyesi yükseldi. Bu yıl 28,41 metreye kadar düşen su seviyesi, son yağışlarla birlikte 29,98 metre seviyesine yükseldi. Göldeki su seviyesinin yükselmesi fotoğraf karelerine yansıdı. Fotoğraflarda, kurak dönemde susuz kalan bölgelerin, su seviyesinin yükselmesiyle suyla dolu olduğu görüldü.