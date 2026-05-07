Özel harekat polisi silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Erzincan Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Müslüm Aktaş, kurum binasındaki soyunma odasında silahla vurulmuş halde bulundu.

Polis Müslüm Aktaş, görev yaptığı Erzincan Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasındaki soyunma odasında silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

1972 Yozgat nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Müslüm Aktaş’ın, şube müdürlüğüne ait soyunma odasında beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği belirtildi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

25. Dönem Bingöl Komandoları arasında yer alan Aktaş’ın, meslek hayatı boyunca Türkiye’nin birçok ilinde özel harekat birimlerinde görev yaptığı öğrenildi. Müslüm Aktaş’ın sırasıyla Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı, Diyarbakır Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trabzon Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Elazığ Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve son olarak Erzincan Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Aktaş’ın vefatı emniyet teşkilatında ve görev yaptığı birimlerde büyük üzüntüye neden oldu.

