İSKİ CHP’de olunca yazamadılar! Sözcü'nün suçluları gizlediği ölüm kamerada

Küçükçekmece’de İETT durağında otobüs beklerken tekeri patlayan kamyonetin altında kalan genç mühendis Görkem Selvitop’un hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonetin mühendise çarptığı kazanın ardından kamyonet şoförünün ağır yaralanan gencin ambulansa taşıdığı görülüyor.

Olay, 27 Nisan Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarında yaşanan olayda işinden çıktıktan sonra İETT durağına gelen Görkem Selvitop, otobüs beklemeye başlamış, yol üzerinde süratli şekilde ilerlediği belirtilen kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırıma çıkarak mühendis Selvitop’u ezmişti. Yaşanan kazada ağır şekilde yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Selvitop, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Feci kazanın güvenlik ve cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan kamyonetin durakta bekleyen mühendise çarptığı ortalığın adeta savaş alanına döndüğü görülüyor. Ayrıca cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise kaza yapan şoförün genç mühendisi ambulansa taşıdığı görüntülerde yer alıyor.

Sözcü'den gizleme operasyonu

Milletin canını hiçe sayan bu liyakatsizlik yetmezmiş gibi, CHP'nin borazanı Sözcü gazetesi de gerçekleri gizlemek için adeta takla attı! Polis tutanağında "rögar kapağından sorumlu kurum" yani açıkça İBB ve İSKİ kusurlu bulunmasına rağmen, Sözcü bu cinayeti perdelemek için İSKİ ismini ağzına dahi alamayıp sadece "kurum" diyerek geçiştirdi. İhmalleri örtbas ederek cinayeti meşrulaştırmaya kalkan bu kalemşörlük, İstanbullunun can güvenliğinden çok İmamoğlu'nun koltuğunu dert edindiğini bir kez daha kanıtladı.

Daha önce de benzer kazaların yaşandığı bölgede hiçbir önlem almayan İBB yönetimi, vatandaşın feryadına kulaklarını tıkamaya devam ediyor. Acılı aile hem ihmalkar sürücüden hem de tedbir almayan kurumdan şikayetçi olacağını haykırırken, İstanbul halkı her gün bir başka İBB ihmaliyle burun buruna yaşıyor. Hizmet yerine şov peşinde koşanların yönettiği İstanbul'da, artık sokaklarda yürümek bile bir cesaret işi haline gelmiştir.