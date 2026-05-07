ZAHA’ya ikinci faz: Mavi Vatan’a 27 yeni araç

İstanbul Fuar Merkezi’nde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve FNSS arasında ZAHA II. Faz tedarik sözleşmesi imzalandı. Bu bağlamda ikinci faz sözleşmeyle 27 adet aracın daha Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na üretimi hedeflenmekte.

Söz konusu tedarik sözleşmesiyle ilgili SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “Türk savunma sanayiinin en iddialı kara-deniz platformlarından biri olan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı Projemizin ikinci faz tedariki için bir aradayız. Hedefimiz, dünyada az sayıda ülkenin tasarlayıp üretebildiği zırhlı amfibi hücum aracı sınıfında, tamamen özgün bir platform geliştirmekti. ZAHA, iki yılı aşkın süredir operasyonel görevlerde aktif şekilde kullanılıyor. Bu fazda sahadan gelen kullanıcı tecrübeleri platforma aktarılacak, ZAHA’nın kabiliyetleri daha da geliştirilecek ve ihracat potansiyeli somut bir plana dönüştürülecek.”

ZAHA’nın Mavi Vatan vizyonunun, Türkiye’nin amfibi harekât kabiliyetinin ve yerli mühendislik gücünün önemli bir simgesi olduğuna vurgu yapan Görgün, hali hazırda 5 adet prototipin üretilip kapsamlı kalifikasyon testlerinin başarıyla tamamlandığını, bu bağlamda da 27 adet aracın seri üretimi gerçekleştirilerek Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini açıkladı.

ZAHA YENİ SİLAH SİSTEMLERİYLE İLK KEZ IDEF 2025’TEYDİ

Amfibi zırhlı muharebe araçları, kara ve deniz unsurları arasındaki önemli bağlantıyı sağlayarak çıkarma operasyonlarında, birliklerin hızlı ve güvenli biçimde karaya ulaşmasını mümkün kılmaktadır. Yüksek manevra ve intikal yetenekleriyle amfibi kara araçları, özellikle adalar veya ulaşımı zor kıyı hatlarında, harekâtın seyrini belirleyen stratejik bir kuvvet çarpanı haline gelmiştir.

FNSS’nin geliştirdiği, personel taşıyıcı ve komuta aracı olmak üzere farklı konfigürasyonlara sahip olan Zırhlı Amfibi Taarruz Aracı (ZAHA), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2023 yılında yine FNSS tasarımı ve üretimi, ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule (UKK) sistemleri ile teslim edilmiştir. Hassas stabilizasyona sahip ÇAKA UKK, 12.7 mm makineli tüfek ve 40 mm otomatik bomba atar ile donatılmıştır.