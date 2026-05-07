  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı: İzin vermeyeceğiz Bakanı Vedat Işıkhan yeni düzenlemeyi açıkladı Prim borcu müjdesi Tanık ifadesinde şok ayrıntılar: Gökhan Böcek’in masasına deste deste para akışı Ankara'da önemli misafir! Erdoğan resmi törenle karşıladı Rusya az önce duyurdu: Siviller vuruldu! İlk kez görücüye çıktı! ASELSAN'dan savaşların seyrini değiştirecek sistemler Netanyahu'dan alçak tehdit Balıklar değil ama dünya ürktü: SAHA’yı gezen Özel’den ‘kalorifer peteği’ne büyük övgü! Belçika’dan Türkiye’ye stratejik ortaklık mesajı: Türkiye’siz Avrupa güvenliği olmaz
Dünya CIA'den Trump'ın uykusunu kaçıracak İran istihbaratı
Dünya

CIA'den Trump'ın uykusunu kaçıracak İran istihbaratı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
CIA'den Trump'ın uykusunu kaçıracak İran istihbaratı

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) istihbaratına göre İran, Trump'ın Hürmüz ablukasına aylarca dayanabilir.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından hazırlanan analize göre, İran'ın ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan en az üç ila dört ay ABD'nin deniz ablukasına direnebileceği savunuldu.

Washington Post'un haberinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası karşısında İran'ın dayanma süresine ilişkin CIA analizinden bazı bilgilere yer verildi.

Haberde, ABD hükümetine sunulan analizle ilgili olarak, "Belgeye aşina dört kişinin belirttiğine göre, bu bulgu (ABD Başkanı) Donald Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki iyimserliği hakkında yeni soruları gündeme getiriyor." ifadesi kullanıldı.

CIA analizinde Tahran yönetiminin, ABD ve İsrail bombardımanına rağmen "önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu" tespitine yer verildi.

 

Haberde ayrıca ABD'li bir yetkiliye dayandırılarak, İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık yüzde 75'ini ve füze stoklarının yaklaşık yüzde 70'ini hala elinde bulundurduğu belirtildi.

Yetkiliye göre, İran yeraltı depolama tesislerinin "neredeyse tamamını" kurtardı ve hasar görmüş bazı füzeleri onarabildi.

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran için "Füzelerinin çoğu imha edildi, muhtemelen yüzde 18, 19'u kaldı ancak eskisine kıyasla çok az." demişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki abluka için "adeta çelik bir duvar gibi" sözlerine yer veren Trump, bir gün önce de İran ekonomisinin "çöküş" eğilimi gösterdiğini, para biriminin "değersiz" olduğunu ve askerlerinin maaşlarını "ödeyemediğini" öne sürmüştü.

İran rüyalarına giriyor! ABD Başkanı Trump sahte zafer ilan etti
İran rüyalarına giriyor! ABD Başkanı Trump sahte zafer ilan etti

Dünya

İran rüyalarına giriyor! ABD Başkanı Trump sahte zafer ilan etti

Trump’ın 'özel projesi' 48 saatte çöktü!
Trump’ın 'özel projesi' 48 saatte çöktü!

Dünya

Trump’ın 'özel projesi' 48 saatte çöktü!

Trump'tan İran'a yaptırım mesajı: Ya anlaşma ya bombardıman
Trump'tan İran'a yaptırım mesajı: Ya anlaşma ya bombardıman

Gündem

Trump'tan İran'a yaptırım mesajı: Ya anlaşma ya bombardıman

Trump’a Suudi Arabistan engeli Türkiye Ayarı
Trump’a Suudi Arabistan engeli Türkiye Ayarı

Dünya

Trump’a Suudi Arabistan engeli Türkiye Ayarı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23