  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu'dan alçak tehdit Balıklar değil ama dünya ürktü: SAHA’yı gezen Özel’den ‘kalorifer peteği’ne büyük övgü! Belçika’dan Türkiye’ye stratejik ortaklık mesajı: Türkiye’siz Avrupa güvenliği olmaz Kaç kişinin ölmesi gerekiyor AB’de salgın yok paniği Son dakika! Afyon'da ipler koptu! CHP’den Burcu Köksal’a muhtıra Canice öldürüp yakmışlardı! Kübra Yapıcı'nın cesedi bulundu 13 bin uçuş ve 2 milyon koltuk iptal oldu Jet yakıtı krizi havalimanlarını vurdu Ölümcül kene uyarısı! HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan önemli açıklamalar! “Terörsüz Türkiye süreci uzarsa tıkanma riski doğacaktır” Gerçek ortaya çıktı! FETÖ’cü Metin Özçelik’in ihracında son nokta
Gündem Gazeteci Erdem Atay: İmamoğlu’nun dalkavuğu İsmail! Operasyonun merkezinde sen vardın
Gündem

Gazeteci Erdem Atay: İmamoğlu’nun dalkavuğu İsmail! Operasyonun merkezinde sen vardın

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gazeteci Erdem Atay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla gazeteci İsmail Saymaz’ı hedef aldı. Atay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması ve CHP kurultay süreci üzerinden Saymaz’a yönelik sert ifadeler kullandı.

Erdem Atay, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının usulsüz olduğunu iddia ederek, İsmail Saymaz’ın bu durumu bilmesine rağmen sessiz kaldığını öne sürdü.

"İmamoğlu’nun dalkavuğu oldun"

Atay, "Bu diplomanın usulsüz olduğunu sen de çok iyi biliyorsun ama İmamoğlu’na yaptığın hizmetten bunları söyleyebilecek cesaretin yok senin. Yemiyor." ifadelerini kullandı.

Saymaz’ı "yardakçılık" ve "dalkavukluk" ile suçlayan Atay, geçmişteki duruşu ile bugünkü tavrı arasında çelişki olduğunu savundu.

Kurultay süreciyle ilgili çarpıcı iddia

Atay’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalardan biri de CHP kurultayına ilişkin iddiaları oldu. Kurultayın ikinci turu sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiği haberinin yayılmasında Saymaz’ın kilit rol oynadığını ileri süren Atay, şu iddialarda bulundu:

"Kurultay günü ikinci tur yapılırken Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi haberini sen yaydın İSMAİL SAYMAZ. Operasyonun merkezinde sen vardın. Beni konuşturma! O şaibeli kurultay operasyonunun merkezinde sen vardın!"

Erdem Atay’ın bu ağır ithamları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, İsmail Saymaz’ın konuya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

'Orban gitti Erdoğan da gider' diyen CHP'lilere İsmail Saymaz bile isyan etti! 'Defalarca aksi oldu'
'Orban gitti Erdoğan da gider' diyen CHP'lilere İsmail Saymaz bile isyan etti! 'Defalarca aksi oldu'

Gündem

'Orban gitti Erdoğan da gider' diyen CHP'lilere İsmail Saymaz bile isyan etti! 'Defalarca aksi oldu'

İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi
İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi

Gündem

İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi

Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!
Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!

Gündem

Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23