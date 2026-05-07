Gazeteci Erdem Atay: İmamoğlu’nun dalkavuğu İsmail! Operasyonun merkezinde sen vardın

Erdem Atay, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının usulsüz olduğunu iddia ederek, İsmail Saymaz’ın bu durumu bilmesine rağmen sessiz kaldığını öne sürdü.

"İmamoğlu’nun dalkavuğu oldun"

Atay, "Bu diplomanın usulsüz olduğunu sen de çok iyi biliyorsun ama İmamoğlu’na yaptığın hizmetten bunları söyleyebilecek cesaretin yok senin. Yemiyor." ifadelerini kullandı.

Saymaz’ı "yardakçılık" ve "dalkavukluk" ile suçlayan Atay, geçmişteki duruşu ile bugünkü tavrı arasında çelişki olduğunu savundu.

Kurultay süreciyle ilgili çarpıcı iddia

Atay’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalardan biri de CHP kurultayına ilişkin iddiaları oldu. Kurultayın ikinci turu sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiği haberinin yayılmasında Saymaz’ın kilit rol oynadığını ileri süren Atay, şu iddialarda bulundu:

"Kurultay günü ikinci tur yapılırken Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi haberini sen yaydın İSMAİL SAYMAZ. Operasyonun merkezinde sen vardın. Beni konuşturma! O şaibeli kurultay operasyonunun merkezinde sen vardın!"

Erdem Atay’ın bu ağır ithamları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, İsmail Saymaz’ın konuya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.