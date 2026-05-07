Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı! Hava sahası ve askeri üsler açıldı
Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı! Hava sahası ve askeri üsler açıldı

WSJ, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, ABD askeri güçlerinin ülkelerindeki üslere ve hava sahasına erişimine ilişkin kısıtlamaları kaldırdığını bildirdi.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek yeni bir askeri hareketliliğin hazırlıklarının yapıldığını ileri sürdü.

WSJ, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda Hürmüz Boğazı'nın bloke edilmesini öngören "Özgürlük Projesi" ablukasını yeniden başlatmayı düşündüğünü yazdı.

Haberde, bölge ülkelerinin ABD ile olan askeri ilişkilerinde de önemli bir politika değişikliğine gittiği ifade edildi. Suudi Arabistan ve Kuveyt'in ABD askeri güçlerinin kendi topraklarındaki üslere ve hava sahasına erişimine ilişkin uyguladığı kısıtlamaları kaldırdığını bildirdi.

Söz konusu gelişme, Suudi Arabistan'ın yakın geçmişteki kesin tutumuyla tezat oluşturması bakımından kritik bir diplomatik hamle olarak değerlendiriliyor. Riyad yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda, İran'a veya bölgedeki diğer hedeflere yönelik herhangi bir askeri operasyonda hava sahasının ve topraklarının kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceğini net bir şekilde ilan etmişti.

Alınan bu kısıtlama kararı, ABD'nin bölgedeki askeri seçeneklerini ve operasyonel kabiliyetini önemli ölçüde sınırlayan bir faktör olarak kayıtlara geçmişti. WSJ'nin duyurduğu yeni gelişmelerin ardından, Washington yönetiminin Körfez'deki askeri varlığını nasıl şekillendireceği merak konusu oldu.

Kaynak: Haber7

