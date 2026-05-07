Hamas liderlerinin çocukları da bombardımanlarda öldü! “Lüks yaşam” iddiasına karşı Gazze gerçeği

Gazze’de süren saldırılar, İsrail ordusunun Hamas yöneticilerinin ailelerine ilişkin iddialarını yeniden tartışmaya açtı. İsrail cephesinden yapılan “lüks yaşam” paylaşımlarına karşın, Hamas’ın önde gelen isimlerinin çocukları ve torunlarının da Gazze’deki bombardımanlarda hayatını kaybettiği bir gerçek.

72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

Tel Aviv yönetiminin Ekim 2023'ten itibaren sıkı ablukaya alarak kapsamlı bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de ateşkes mutabakatına rağmen sivilleri hedef almaya devam eden İsrail ordusu, "Hamas yöneticilerinin aileleriyle birlikte yurt dışında lüks bir yaşam sürdüklerini" iddia ederek, sık sık sosyal medya üzerinden kampanyalar düzenliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Hamas yöneticilerinin çocukları lüks içinde ve mutlak güvenlikte yaşarken, Gazze'deki gençler kurbanlık kalıyor." iddialarına yer verdi.

Adraee, 3 Ağustos 2025'teki diğer bir paylaşımda ise Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamed aleyhinde şu iddiaları yazdı:

"Gazi Hamed isimli kişi, Gazze'ye gidip oradaki halkla sabredebilecek mi? Hotellerde yaşayanlar, sadece ekranlarda kahramanlık yapabiliyorlar."

Ancak İsrail ordusunun soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ndeki gerçekler, Hamas yöneticilerinin kendilerinin yanı sıra çocukları ve torunlarının dahi İsrail'in sivil alanlara yönelik bombardımanları sırasında, Filistin halkıyla birlikte yaşamlarını yitirdiklerini gözler önüne seriyor.

Halil Hayye, 4 çocuğu ve torunlarını kaybetti

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde farklı tarihlerde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 4 çocuğunu kaybetti.

Hayye'nin oğlu Hamza Hayye, Kassam Tugayları bünyesinde görev yaptığı 2008 yılında, İsrail'in hava saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail'in 2014 yılında Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sırasında Hayye'nin diğer oğlu Usame, Gazze kentindeki Şucaiye Mahallesi'nde yer alan evine düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İsrail'in söz konusu saldırısında, Usame Hayye ile birlikte eşi Hale Sakr ve 2 çocuğunun da aralarında bulunduğu akrabalarından 19 kişi öldü.

İsrail ordusunun, 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı sonucu Hayye'nin üçüncü oğlu Hemmam ile 4 Hamas mensubu yaşamını yitirdi.

Hamas yöneticilerinden Hayye, son olarak 6 Mayıs Çarşamba günü İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırısında bir çocuğunu daha kaybetti. İsrail'in söz konusu saldırısında ağır yaralanan Azzam Hayye, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Halil Hayye, oğlunun ölümü haberi üzerine, "Çocuklarımın kanı, Filistin halkının kanından daha değerli değildir." dedi.

Hamas lideri İsmail Heniyye, çocuklarını ve torunlarını kaybetti

İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 10 Nisan 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan eş-Şati Mülteci Kampı'nı hedef alan hava saldırısında, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu yaşamını yitirdi.

Hamas lideri Heniyye, haberi aldığında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımın şehadetinden dolayı Allah'a şükrediyorum. Çocuklarım Gazze'de kaldılar ve Gazze'yi terk etmediler. Tüm halkımız evlatlarının kanlarıyla büyük bir bedel ödüyor. Ben de onlardan biriyim."

Hamas Siyasi Büro Başkanı ve Filistin Başbakanı Heniyye, İran Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenlerinde bulunmak üzere Tahran'da bulunduğu sırada uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Mervan İsa da oğlunu kaybetti

Kassam Tugayları'nın komutan yardımcısı Mervan İsa da 28 Aralık 2023'te İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine yönelik bombardımanı sırasında oğlu Muhammed İsa'yı kaybetti

Gazi Hamed Refah'ta oğlunu kaybetti

Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamed'in oğlu Abdullah Hamed, 1 Aralık 2025'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde aylarca süren kuşatmanın ardından, İsrail ordusuyla çıkan çatışmalarda hayatını kaybetti.

Gazi Hamed'in diğer oğlu Muhammed, kardeşinin ölüm haberi üzerine, "Abdullah, Refah'taki tünellerde süren kuşatma sırasında çatışıyordu. Göğüs göğüse çatıştığı sırada şehit düştü." ifadelerini kullandı.

Mahmud Zehhar çocuk ve torunlarını kaybetti

Hamas Siyasi Büro Üyesi Mahmud Zehhar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı sırasında 2 çocuğunu ve bir torununu kaybetti.

Zehhar'ın oğlu Halid Zehhar, 10 Eylül 2003 tarihinde Gazze kentinde yer alan Rimal Mahallesi'ndeki evine düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği söz konusu saldırıyla Mahmud Zehhar'ın kendisi hedef alınmıştı. Saldırıda Mahmud Zehhar, eşi ve kızıyla birlikte yaralanmıştı.

Zehhar'ın oğlu Husam ise İsrail ordusunun, 15 Ocak 2008 tarihinde Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ne yönelik kara ve hava saldırıları sırasında hayatını kaybetti.

Kızı Semah Zehhar ve torunu 14 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in evlerini bombalaması nedeniyle hayata veda etti.

Saha gerçekleri İsrail iddialarını çürütüyor

Sahadan gelen bu gerçekler, Hamas liderlerinin çocuklarının birçoğunun diğer Filistinliler gibi abluka altında bombalama ve çatışmaların ortasında Gazze'de yaşadığını ve orada hayata veda ettiklerini ortaya koyuyor.

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı soykırımı durdurmak için sağlanan ateşkesin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen İsrail farklı iddialarla Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.