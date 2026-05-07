O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"

Özdil'in aktardığına göre olay, bir parkta tasmasız köpek gezdiren bir kadını uyarmasıyla başladı. Özdil, kadına kuralları hatırlattığını ve "Lütfen tasmasız gezdirmeyin, bakın orada tabela var" dediğini belirtti.

"O Tasmayı Sana Takarım" Dediler

Ancak Özdil, aldığı cevabın şok edici olduğunu söyledi. Kadının kendisine "O tasmayı sana takarım" dediğini ifade eden Özdil, bu duruma tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Erkek olsa o tasmayı ona yedireyim ama kadın olduğu için boynumuz kıldan ince, 'Özür dilerim o halde' diyoruz, yürüyüp gidiyoruz."

Özdil, modern ve eğitimli görünen birinin kurallara uyma konusunda bu kadar kaba ve agresif olabilmesine isyan etti. "E şimdi böyle hayvanseverlik olur mu?" diyen Özdil, şöyle devam etti:

"Dışarıdan bakıyorsun böyle modern görünümlü, eğitimli, zarif bir hanımefendi ama 'Lütfen kurallara uyun' diye uyardığımızda 'O tasmayı sana takarım' diyecek kadar kaba ve çirkef olabiliyor."

Restoranlarda Başıboş Hayvan Sorunu

Yılmaz Özdil, paylaşımında sadece tasmasız köpek sorununa değil, sayfiye beldelerindeki restoranlarda yaşanan hijyen sorunlarına da değindi. Köpeklerin mutfakta yattığını, kedilerin masalara çıkıp yemek kaptığını anlatan Özdil, bu duruma itiraz ettiklerinde aldıkları cevabın da şaşırtıcı olduğunu belirtti:

"Sayfiye beldelerinde bir restorana gidiyoruz, başıboş köpekler masaların aralarında dolaşıyor, kediler masalara çıkıyor, atlayıp böyle tabaktan yemek kapıyorlar. Köpekler mutfakta yatıyor. 'Kardeşim böyle restoran olur mu?' diyoruz cevap olarak ne diyorlar? 'Hayvan sevmiyorsunuz galiba.' Ya bunun hayvan sevmekle, sevmemekle nasıl bir alakası olabilir? Mutfakta köpek olur mu restoranda?"

Özdil, son olarak "Bu kafayla bu yakıcı soruna çözüm bulunabilir mi?" diyerek, hayvan hakları ve toplumsal kurallar arasındaki dengeye dair kaygılarını dile getirdi.