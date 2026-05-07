Anadolu anneleri ‘köpek’ doğurmaz! Aslan doğurur Bozkurt doğurur

Yücel KAYA, bir milletin gerçek gücünün yeraltı kaynakları değil, dinamik ve genç nüfusu olduğunu vurguladı. Nüfusun azalmasının ekonomik ve sosyal sonuçlarına dikkat çeken KAYA, şu ifadeleri kullandı:

"Nüfus bir milletin en büyük sermayesidir"

"Eğer her çift sadece bir çocuk yaparsa, sadece bir nesil sonra nüfus 40 milyona, iki nesil sonra ise 20 milyona düşer. Bu sadece bir sayı azalması değil, bir milletin tarih sahnesinden silinmeye başlamasıdır. Genç iş gücünün yok olması, üretimin durması ve sosyal güvenlik sisteminin çökmesi demektir."

"Evlat sevgisinin yerine başka unsurlar konulamaz"

Uluslararası markaların reklam kurgularında Türkiye’ye yönelik bir "psikolojik harp" yürütüldüğünü savunan KAYA, Avrupa’da geniş aile temaları işlenirken Türkiye’de evcil hayvanların "evlat" gibi konumlandırıldığını belirtti.

Kendisi de yedi yıldır engelli bir köpeğin bakımını üstlenen bir hayvansever olduğunu hatırlatan KAYA, hayvan sevgisi ile annelik makamının karıştırılmaması gerektiğini vurguladı:

"Hayvan sevgisi medeniyetimizin bir parçasıdır ancak bir hayvanı, bir insanın, hele bir evladın yerine koymak sosyolojik bir sapmadır. 'Köpek anneliği' gibi kavramlarla annelik kutsallığının içi boşaltılmaktadır. Türkiye’de yaşayan hiçbir kadın ‘köpeklerin annesi’ değildir."

"Büyük ve güçlü aile vurgusu"

Yücel KAYA, Türkiye’nin yaşlanan bir nüfusa hapsolmaması için "en az 3 çocuk" vizyonunun hayati önem taşıdığını ifade etti. Gençlerin evlenmekten ve çocuk sahibi olmaktan korkutulduğu bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirten KAYA, yazısını şu çarpıcı sözlerle noktaladı:

"Geleceğin emeklilerinin huzuru, bugün yetişecek donanımlı ve vatansever gençlerin varlığına bağlıdır. Kökü dışarıda olan ideolojik dayatmalara karşı uyanık olmalıyız. Anadolu anneleri ‘köpek’ doğurmaz! Onlar aslan doğurur, Bozkurt doğururlar."

Yücel Kaya'nın yazısını okumak için tıklayın>>>