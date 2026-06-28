Siyonistler kudurdu! Anlaşma kalplerine indi

İsrail’de Lübnan ile yapılan çerçeve anlaşma hükümet içinde tartışma yarattı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD arabuluculuğunda imzalanan anlaşmanın büyük bir hata olduğunu savundu.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya anlaşmanın kabinede oylanması için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

“ANLAŞMA BÜYÜK BİR HATA”

Ben-Gvir, Lübnan ile yapılan anlaşmaya haftalardır karşı çıktığını belirtti.

Anlaşmanın İsrail açısından yanlış bir adım olduğunu ileri süren Ben-Gvir, “Lübnan ile ortaya çıkan anlaşma tarihi bir hatadır, kaçırılmış korkunç bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH İDDİASI

Ben-Gvir, Lübnan devletinin Hizbullah’ı silahsızlandıramayacağını öne sürdü.

Hizbullah’ın güç kaybettiğini savunan Ben-Gvir, bu süreçte saldırılara devam edilmesi gerektiğini belirtti. İsrailli bakan, mevcut koşullarda anlaşmaya gidilmesinin yanlış olduğunu iddia etti.

1701 SAYILI KARARA BENZETTİ

Ben-Gvir, Lübnan ordusunun Hizbullah’ı silahsızlandıracağı ve güvenliği sağlayacağı düşüncesinin yanılsama olduğunu savundu.

Anlaşmayı, Birleşmiş Milletlerin 2006 tarihli 1701 sayılı kararına benzeten Ben-Gvir, söz konusu kararın da geçmişte İsrail için büyük bir başarı olarak sunulduğunu ancak sonuçlarının beklendiği gibi olmadığını ileri sürdü.

KABİNEDE OYLAMA TALEBİ

İsrailli bakan, Netanyahu’dan anlaşmanın kabinede oylanmasını talep ettiğini açıkladı.

Ben-Gvir, hükümet içinde anlaşmaya karşı mücadele edeceğini belirterek, kendi hükümetini eleştirdiği için tepki göreceğini bildiğini ifade etti.

WASHINGTON’DA ÇERÇEVE ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Washington’da, İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından iki ülke arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

ABD yönetiminin bir süredir yürüttüğü arabuluculuk girişimlerinin ardından varılan anlaşmanın, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

KIRILGAN SÜREÇ TARTIŞMA YARATTI

Lübnan ile yapılan çerçeve anlaşma, bölgede gerilimi azaltma çabalarının yeni adımı olarak görülse de İsrail hükümeti içinde itirazlara yol açtı.

Ben-Gvir’in çıkışı, anlaşmanın İsrail kabinesindeki geleceği ve hükümet içi dengeler açısından yeni bir gerilim başlığı oluşturdu.