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Dünya Siyonistler kaçacak delik arıyor
Dünya

Siyonistler kaçacak delik arıyor

Filistin halki işgalci İsrail'in uçak ve tanklarına karşı koyarken, siyonistler Hamas tarafından atılan roketler nedeniyle kaçacak delik arıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 00:00:00 - 2021-05-12 00:03:01

Masum Filistin halkına kendi topraklarında zulmeden işgalci İsrail, tüm baskılarına rağmen Filistin halkının direncini kıramıyor. Savaş uçakları ile bombardıman yapmasına rağmen dik duran Filistin halkı işgal güçlerine direnirken, siyonistler ise kaçak delik arıyor. Ben-Gurion Havalimanı'nda siren seslerinin çalmasıyla çil yavrusu gibi dağıldılar.

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