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Dünya Siyonistler işgali genişletiyor! Planlar ortaya çıktı
Dünya

Siyonistler işgali genişletiyor! Planlar ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
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Siyonistler işgali genişletiyor! Planlar ortaya çıktı

İsrail’de yerleşimci hareketler tarafından, işgal altındaki Batı Yaka’nın Filistin yönetimi kontrolündeki A Bölgesi’nde yaklaşık 100 stratejik noktanın ele geçirilmesini öngören bir plan hazırlandığı iddia edildi. Filistin tarafı, söz konusu planın Batı Şeria’nın ilhak sürecinde tehlikeli bir aşamaya işaret ettiğini belirtti.

Israel Hayom gazetesinin haberinde Batı Yaka'daki "yerleşimci hareketler" tarafından hazırlanan planın bölgenin haritasını temelden değiştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

"Yerleşim Çiftlikleri Birliği" ve "Habita (Vatan) Forumu" olarak adlandırılan hareketler tarafından hazırlanan planın, "emir günü" veya "uygulama günü" olarak adlandırılan bir günde Batı Şeria'daki yaklaşık 100 stratejik noktaya güç konuşlandırılmasıyla ilgili mekanizmayı açıkladığı ifade edildi.

Bu stratejik noktaların Oslo Anlaşması'na göre, idari ve güvenlik olarak Filistin yönetimi kontrolündeki A bölgesinde olduğu aktarıldı.

İsrail hükümetinden bakanlara ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın kişilere sunulan söz konusu planın büyük Filistin şehirlerini kapsadığı öne sürüldü.

Filistin'den planla ilgili uyarı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, planın, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak sürecinde tehlikeli bir dönüşüm olduğu değerlendirmesi yaptı.

"Yerleşimci hareketler" tarafından yürütülen planın Filistin coğrafyasını aşındırmayı ve uluslararası anlaşmaları anlamsız hale getirmeyi amaçlayan yerleşim planında niteliksel bir değişim olduğunu dile getiren Şaban, planın, marjinal grupların başlattığı müstakil bir hareket olarak değerlendirilemeyeceğini, bilakis İsrail'de özellikle Filistin topraklarının ilhakını benimseyen sağcı hükümetler gölgesinde yaşanan değişimlerin bir parçası olduğunu ifade etti.

Mueyyed Şaban, İsrail hükümetinin, Filistin topraklarının parçalanması, şehirlerin ve köylerin izole edilmesi ve coğrafi ve siyasi olarak birbirinden ayrı bölgelere dönüştürülmesi yoluyla Filistin ulusal varlığının temellerini hedef aldığını kaydetti.

Şaban, planın tehlikesinin coğrafi boyutların da ötesine geçerek, "lobi faaliyetlerinden karar alma sürecine intikal eden yerleşimci örgütlerin" İsrail yönetimi içindeki artan etkisini yansıttığını dile getirdi.

Filistinli yetkili Şaban, "yerleşim taleplerinin" resmi düzeyde himaye edilerek uygulanabilir planlara dönüşmesinin, yerleşim projesinin İsrail devlet kurumlarına entegrasyonunu yansıttığını, bunun da yasadışı yerleşimlerin ve Batı Şeria'daki stratejik alanların kontrolünü ele geçirme girişimlerinin artmasını açıkladığını belirtti.

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ile tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61’ini kapsıyor.

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Yorumlar

Mehmet

Bu İsrail’in Batı Şeria’daki işgalini daha da derinleştirmek için hazırladığı yeni bir planın haberi. “Yerleşim Çiftlikleri Birliği” ve “Habita (Vatan) Forumu” gibi Yahudi gruplar, Filistin topraklarını parçalayıp yerleşmeleri için stratejik noktalara güç konuşlandırma planı yapmışlar. Bu plan İsrail hükümeti tarafından da destekleniyor. Filistinliler bu tehlikeli plandan endişe ediyorlar ve haklılar. Allah'ın izniyle Filistin halkının hakları korunur ve İsrail'in bu işgali son bulur, umarım devletimiz de bu konuda duruşunu ortaya koyar.
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