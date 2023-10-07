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Dünya Siyonistler Gazze'nin elektriğini kesti
Dünya

Siyonistler Gazze'nin elektriğini kesti

Yeniakit Publisher
2023-10-07 21:32:00 - 2023-10-07 21:33:19
Siyonistler Gazze'nin elektriğini kesti

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail yönetimi, hava saldırısı başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nin elektriğini kesti.

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail'den misilleme hamleler gelmeye devam ediyor. İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı verdi.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurdu.

Hava saldırısı yapılıyor

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Kaynak: AA
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