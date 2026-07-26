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Dünya Siyonistler gasp yapmaya devam ediyor! İşgali genişletecekler
Dünya

Siyonistler gasp yapmaya devam ediyor! İşgali genişletecekler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Siyonistler gasp yapmaya devam ediyor! İşgali genişletecekler

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Eli yerleşim yerinin genişletileceğini açıkladı. Plana göre Nablus’un güneyindeki yerleşimde 763 yeni konut inşa edilecek.

İsrail basınında yer alan habere göre Smotrich, Nablus kentinin güneyinde bulunan Eli yerleşim yerinin büyütülmesi için yeni bir plan hazırlandığını duyurdu.

Aşırı sağcı bakan, gasbedilen Filistin toprakları üzerinde kurulan yerleşimde 763 yeni konut yapılmasının hedeflendiğini belirtti.
Bu planla yerleşim yerinin 3 kat genişleyeceğini söyleyen Smotrich, gasbedilen Filistin toprakları üzerinde yapılan yeni konutlara binlerce yerleşimcinin gelebileceğini ifade etti.

Smotrich, daha önce yaptığı açıklamada, 2022 yılının sonlarında hükümetin kurulmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 104 yerleşim yeri ve 160 tarım merkezinin kurulmasını onayladığını söylemişti.

Filistinlilerin göçe zorlanması

Filistin topraklarını gasbeden, nüfusu yaklaşık 750 bin olan İsrailliler, Batı Şeria'da 141 yerleşim birimi ile 224 kaçak yerleşimde yaşıyor. Doğu Kudüs'te ise Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 250 bin İsraillinin ikamet ettiği belirtiliyor.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti'nin 6 Temmuz'da yayımladığı raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu yılın ilk 6 ayında Filistinlilere 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Gaspçı İsrailliler, Filistin beldelerine baskın yapma, ev kundaklama, silahlı saldırı düzenleme, toprak gasbetme ve kaçak yerleşim yeri kurma gibi saldırılarda bulunuyor.

Saldırılar arasında Filistin köylerine baskınlar, ev yakma, silahlı saldırılar, toprak gaspı ve yerleşim karakollarının kurulması yer aldı ve bu olaylarda 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinliler ise söz konusu saldırıların işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakının yolunu açmak için yapıldığı konusunda uyarıda bulunuyor.

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