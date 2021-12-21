Siyonistler, Filistinlilere artık onu resmen yapabilecek

Münübe Yılmaz

Daha önce pek çok defa kendilerini taşlarla savunan Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale eden İsrail ordusu, söz konusu kahpeliğini artık resmiyete döktü. İsrail Yayın Kurumu Kan 11’in haberine göre, siyonist askerlere, işgal altındaki Batı Şeria'da taş atan Filistinlileri hedef alarak ateş açmaları ve tetiği çekmeleri için talimat verildi.

Bennett: Memnuniyet verici

Kan 11 kanalının askeri muhabiri Roi Sharon, söz konusu talimatın geçtiğimiz haftalarda verildiğini belirterek, “Talimat, genelgeye dayanıyor. Bu genelge de Batı Şeria'daki İsrail ordusu mensuplarına dağıtıldı” dedi. Siyonist İsrail’in Başbakanı Naftali Bennett ise yeni talimatların "askerlerin kendilerini savunmasına izin vereceğini" ifade ederek ordunun atış düzenlemelerindeki değişikliği memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Filistinlilerin attığı taşlardan tek bir İsrail askeri bile ölmedi

İsrail ceza kanunu, şartlara ve niyetlere bağlı olarak, taş atmayı 20 yıla kadar hapisle cezalandırıyor.

Siyonistlerin kendi istatistiklerine göre ise Filistinlilerin attıkları taşlardan bugüne kadar hiçbir asker ölmedi.