Siyonistler Filistinli esirin evini yıkmak için bomba kullandı!
Siyonist rejim çeteleri, Nablus'a baskın yaparak Filistinli bir tutuklunun evini bombalar yerleştirerek yıktı.
Siyonist rejim çeteleri, Nablus'a baskın yaparak Filistinli bir tutuklunun evini bombalar yerleştirerek yıktı.
İşgal rejiminin çeteleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın yaparak Siyonist zindanlarında esir olarak tutulan Filistinli Usame et-Tavil'in ailesine ait evi patlayıcılar yerleştirerek yıktı.
Bu pervasız saldırıya tepki gösteren bölge sakini Filistinliler, işgalcilerle çatıştı.
Siyonist basına servis edilen görüntülerde, eve bomba yerleştirilmesi ve patlatılması görüntüleri yer alıyor. İşgalcilerin evrensel hukuk kurallarını bu kadar rahat ve göstere göstere ihlal etmeleri, bütün dünyanın ayıbı olarak yorumlandı.