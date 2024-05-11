Siyonistler Filistin'i bitireceğiz derken bütün dünya Filistinli oldu

Soykırımcı İsrail Filistinlileri katletmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridindeki saldırılarından kaçan 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 35 kişi öldü. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 844'e yükseldi.

Filistinlileri öldürerek yok edeceğini düşünen gözü dönmüş İsrail bir kez daha yanıldı. Bütün dünyanın Filistinli olduğunun hala farkında değil. Dünyanın dört bir yanından Filistine destek mesajları çığ gibi yayılıyor.

Dün BM Genel Kurulu, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etmesi de İsrail’i çıldırtmaya yetti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etmişti. İsrail yok edeceğiz zannediyor ama bütün dünyanın Filistinli olduğunun farkında değil.

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