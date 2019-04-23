Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor

İsmail Uğur Ankara

İşgal ettiği Filistin topraklarında yetiştirdiği ve ‘Kudüs hurması’ adıyla ihraç ettiği GDO’lu hurmalarla dünyayı zehirleyen İsrail, bu kez Ürdün topraklarında diktiği milyonlarca hurma ağacıyla Müslümanların parasını almaya devam edecek.

Ürdün’le ortak yetiştiriyorlar

Son yıllarda dünya hurma ticaretinde önemli bir konuma gelen Siyonist devlet İsrail, hurma yetiştiriciliğinde lider olmaya uğraşıyor. İşgal ettiği Filistin topraklarında laboratuvar ortamında özel olarak ürettiği fidelerle GDO’lu hurma üreten İsrail, bu kez Ürdün istihbaratıyla ortaklaşa oluşturduğu büyük hurma bahçeleriyle üretim alanlarını daha da genişletiyor.

İsrail hurması güneş altında simsiyah olur

Yeniakit.com.tr’ye konuşan bir hurma tüccarı, İsrail’in ürettiği hurmaların güneş altında simsiyah hale geldiğini belirterek, “Bu hurmalar GDO’lu olduğu için kurtlanmaz. Halbuki Medine hurması daha dalındayken belli bir oranda kurtlanır. İsrail hurması 6 ay bekledikten sonra neredeyse yenemeyecek hale gelir. Tadı ve şekli bozulur. Şeker oranı değişir. Doğal şartlarda yetişen Medine hurmasının ise uzun süre tadı ve dokusu değişmez.” dedi.

Yahudilerin kendisi yemiyor

Hurma ithalatçısı isim, İsrail’in ürettiği GDO’lu ürünleri kendi vatandaşlarına yedirmediğini belirterek, şunları söyledi: “Kendi ürettikleri hurmaları Yahudiler yemiyor. Doğal ortamlarda üretilmiş Acve cinsi hurmaları tercih ediyorlar. İsrail’in kendi halkına satışa izin verdiği ürünlerle ihraç ürünleri farklıdır. Kendi halkını GDO’lu ürünlerin zararlarından korurken, ihraç ettiği ürünlerde sadece daha çok kazanmaya odaklanmış durumdalar. Birçok bitkiyi hibrit hale getirip kısırlaştırıyorlar. Adının Kudüs hurması olmasına kimse kanmasın. İsrail gıda ürünlerini bile silah olarak kullanabilecek yapıda bir ülke.”