  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li başkana silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı İşte altın fiyatını frenleyen 3 neden Ekipler 7 gün 24 saat çalıştı 4 milyon kurbanlık sağlık taramasından geçti ‘Meclis’te isteğiniz kişiye sorun’ diyordu! Veli Ağbaba fena yakalandı Özgür Özel son açıklamasında motorları yaktı! Hem tanımıyorum diyor hem kurultay istiyor Medyada ajanlı, kod adlı iletişim savaşı! Herkeste 3, CHP’de 13! 1 bina ile 10 milyonluk vurgun CHP Kilis İl Başkanı Umut Sapan gözaltında! Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen tepki gösterdi Kalibaf’tan Trump’a gözdağı Savaş, sonu olacak Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildiğini CHP adına açıkladı! Fondaş isim Özel’den “CHP Genel Başkanı” diye bahsederek yargıya kafa tuttu!
Dünya Siyonistler barış istemiyor! Dünyanın beklediği anlaşmadan endişeliler
Dünya

Siyonistler barış istemiyor! Dünyanın beklediği anlaşmadan endişeliler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonistler barış istemiyor! Dünyanın beklediği anlaşmadan endişeliler

İsrail basınında yer alan değerlendirmelere göre Tel Aviv yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la kapsamlı çözümü erteleyen geçici bir anlaşmaya yönelmesinden rahatsız. İsrail cephesi, özellikle nükleer programın temel başlıklarının masanın dışında kalmasından kaygı duyuyor.

İsrail’de, ABD ile İran arasında şekillenebilecek olası geçici anlaşmaya ilişkin endişeler büyüyor. Tel Aviv yönetiminin, Washington’ın Tahran’la sınırlı çerçevede bir uzlaşıya yönelmesinden rahatsız olduğu belirtiliyor.

İsrail tarafının en büyük çekincesinin, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin temel başlıkların bu tür bir geçici anlaşmada yeterince ele alınmaması olduğu ifade ediliyor. Özellikle zenginleştirilmiş uranyum stokları, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması ve balistik füze programı, İsrail açısından öncelikli dosyalar arasında gösteriliyor.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail'in Trump'ın İran ile "sınırlı bir geçici anlaşma" imzalamasından endişe duyduğu belirtildi.

İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgili temel meseleleri ele almayan bir anlaşma olasılığından tedirgin olduğu vurgulanan haberde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun kaldırılması, uranyum zenginleştirilmesinin yasaklanması konusu ile balistik füze programının İsrail'in "temel sorunlarının" başında geldiği ifade edildi.

Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin İran'ın ABD'yi "oyaladığına" ve nükleer konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varılma şansının "düşük" olduğuna inandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran başlarına ödül koydu: Trump ve Netanyahu'yu cehenneme gönderene 50 milyon Euro verecekler!
İran başlarına ödül koydu: Trump ve Netanyahu'yu cehenneme gönderene 50 milyon Euro verecekler!

Dünya

İran başlarına ödül koydu: Trump ve Netanyahu'yu cehenneme gönderene 50 milyon Euro verecekler!

Netanyahu, kapatmayı değerlendiriyor: İsrail Türkiye'den defolup gidiyor!
Netanyahu, kapatmayı değerlendiriyor: İsrail Türkiye'den defolup gidiyor!

Gündem

Netanyahu, kapatmayı değerlendiriyor: İsrail Türkiye'den defolup gidiyor!

Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi
Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi

Gündem

Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi

Trump ve Netanyahu arasında görüş ayrılığı! Katil savaş istiyor
Trump ve Netanyahu arasında görüş ayrılığı! Katil savaş istiyor

Dünya

Trump ve Netanyahu arasında görüş ayrılığı! Katil savaş istiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23